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Военное обозрение

ВВС США заключили контракты на усовершенствование двух моделей БПЛА после их испытаний на Украине

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Источник изображения: topwar.ru

Минобороны США (Пентагон) в лице Военно-воздушных сил заключило контракты с американской оборонной компанией Anduril Industries на усовершенствование автономных возможностей двух моделей БПЛА вертолетного типа. Некоторые подробности сделки общей стоимостью восемь миллионов долларов раскрыло специализирующееся на освещении военной тематики американское издание Defense News.

Работы по модернизации будут проводиться с мини-беспилотником вертолетного типа Ghost, предназначенном для разведки, обеспечения безопасности и силовой защиты, а также над его улучшенной версией Ghost-Х. На усовершенствование первой модели БПЛА отводится 12 месяцев, второй — 18 месяцев.

Пресс-секретарь оборонного предприятия София Хафт рассказала журналистам, что ВВС также купят несколько беспилотных аппаратов Ghost в рамках этого контракта, но назвать точное их количество отказалась. По ее словам, контракты также позволят дополнительно усовершенствовать аппаратное обеспечение Ghost и разработать конкретные автономные модели поведения данных БПЛА.

Новый мини-беспилотник вертолетного типа Ghost-Х впервые был представлен 12 сентября на оборонной конференции DSEI в Лондоне. В отличие от своего предшественника, данный БПЛА способен находиться в воздухе до 75 минут и нести полезную нагрузку 20 фунтов (чуть более девяти килограммов), что в два раза больше, чем возможности базовой модели.

Пресс-секретарь компании уточнила, что усовершенствования в беспилотный аппарат были внесены с учетом отзывов ряда клиентов, которые более 1000 часов летали на оригинальном Ghost в различных условиях, включая театры боевых действий. В последнем случае БПЛА проходили испытания на Украине, хотя подробности этого тестирования Хафт сообщать не стала, сославшись на соображения безопасности. По ее словам, модернизация Ghost-X обеспечит ему модульную платформу, способную перевозить несколько полезных грузов, и большую устойчивость для работы в сложных эксплуатационных условиях.

Беспилотники Ghost используют программное обеспечение Anduril's Lattice для управления своими автономными возможностями и совершения самостоятельных полетов. Это позволяет автоматизировать планирование миссий и выполнять полетные операции, уменьшая нагрузку на операторов.

В рамках работ по усовершенствованию Ghost и Ghost-X программное обеспечение будет заменено на ПО с открытой архитектурой. Разработчики беспилотников считают, что новая платформа позволит быстро адаптироваться к изменениям ситуации на поле боя. Модульная конфигурация БПЛА предоставляет возможность оперативно интегрировать датчики, средства связи, навигации и другие элементы полезной нагрузки для эффективного выполнения миссий.

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Страны
США
Украина
Проекты
БПЛА
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