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Военное обозрение

В Кремле прошла встреча Путина с Евкуровым и Трошевым по вопросу организации добровольческих подразделений

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Источник изображения: topwar.ru

В Кремле прошла встреча российского президента с замминистра обороны Евкуровым и одним из командиров ЧВК "Вагнер" Андреем Трошевым (Седой). Темой разговора стал вопрос организации добровольческих подразделений.

Накануне вечером Владимир Путин обсудил вопрос добровольческих подразделений, участвующих в специальной военной операции, в том числе и дальнейшая судьба бойцов ЧВК "Вагнер", судя по тому, что на встречу был приглашен один из командиров компании Андрей Трошев с позывным Седой и курирующий добровольные формирования от Минобороны Юнус-Бек Евкуров.

Беседа состояла из двух частей, на вторую прессу не пустили, поскольку поднимались там вопросы конфиденциального характера. В первой части Путин задал несколько вопросов Трошеву, а также поднял тему социальной защиты всех, кто участвует в СВО. По его словам, социальные гарантии должны быть одинаковыми для всех, независимо от статуса.

Обращаясь к Трошеву, Путин отметил, что в последней беседе он (Трошев) обещал заняться организацией добровольческих подразделений, способных выполнять задачи в зоне СВО. Имеется в виду отряды из состава ЧВК "Вагнер", поскольку большая часть бойцов компании в конце весны была отправлена в отпуска. Но это все прошло уже на закрытой части встречи.

Юнус-Бек Баматгиреевич расскажет о том, как в целом идёт эта работа, а в деталях Андрей Николаевич доложит

- приводит пресс-служба Кремля слова Путина.

Ранее появились сообщения, что в зоне СВО начали появляться отряды ЧВК "Вагнер", в частности, об этом заявляют украинские военные. Подтверждают это и российские ресурсы, но с оговоркой, что это отряды из той части компании, которая не присоединилась к маршу Пригожина. Предполагается, что в дальнейшем произойдет разделение на саму ЧВК "Вагнер", которая останется решать вопросы в Африке и ЧВК под новым названием, действующую под крылом Минобороны.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Персоны
Путин Владимир
Проекты
ЧВК
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