Глава британских ВС заявил, что линия обороны России оказалась крепче, чем думал Запад

Тони Радакин также указал на то, что Киев запоздал с решением начать контрнаступление

ЛОНДОН, 29 сентября. /ТАСС/. Линия обороны ВС РФ оказалась крепче, чем полагали на Западе, в связи с чем украинское контрнаступление идет медленными темпами. Об этом заявил начальник штаба обороны ВС Великобритании адмирал Тони Радакин, слова которого приводит газета The Times.

По его мнению, сторонним наблюдателям следует уменьшить свои ожидания от итогов украинского контрнаступления в краткосрочной перспективе. Радакин считает, что в настоящее время фактически идет "война на истощение", для победы в которой нужна как военная, так и экономическая мощь. "Военные выигрывают битвы, но именно экономика и устойчивость, как правило, выигрывают войны", - сказал он.

Радакин подчеркнул, что задача ВС Украины усложняется недостатком военной подготовки у украинских мобилизованных солдат, а также неоднородностью техники и вооружений, где встречаются как вооружения советского периода, так и западного образца. Кроме того, он намекнул на то, что Киев запоздал с решением начать контрнаступление.

"Если вы посмотрите на начало контрнаступления, то были моменты, когда Украина хотела добиться большего количества единиц техники и боеприпасов. Затем пришла плохая погода, и это повлияло [на начало контрнаступления]. Затем был проведен военный анализ относительно [возможностей] России. А потом [выяснилось], что в действительности некоторые из российских оборонительных сооружений оказались крепче, чем изначально предполагалось", - указал британский адмирал, который в четверг совершил визит в Киев вместе с министром обороны королевства Грантом Шэппсом.

Украинская армия с 4 июня предпринимает безуспешные попытки наступления. 12 сентября президент РФ Владимир Путин сообщил, что Киев к этому моменту потерял 71,5 тыс. военных и около 18,5 тыс. танков и других бронемашин. Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу 26 сентября рассказал, что только за этот месяц потери Украины превысили 17 тыс. человек, при этом "контрнаступление" так и не принесло значимых результатов.