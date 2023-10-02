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Известия.ru

В Пентагоне сообщили о начале языковой подготовки украинских пилотов

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Источник изображения: Фото: commons.wikimedia.org/Joeyp3413

США приступили к языковой подготовке украинских пилотов F-16

Соединенные Штаты Америки начали проведение специализированной языковой подготовки пилотов Вооруженных сил Украины (ВСУ), которых в дальнейшем планируется обучать управлению американскими истребителями F-16. Об этом 28 сентября сообщила заместитель пресс-секретаря министерства обороны США Сабрина Сингх на регулярном брифинге.

«Да, курсы английского языка началась», — сказала она, отвечая на вопрос журналиста.

Сингх после дополнила, что более подробной информацией она не владеет. Неизвестно, сколько именно украинских пилотов приступили к изучению языковой программы и какие сроки отведены на данные курса. Отмечается, что последнее будет зависеть от «навыков и профессионализма» обучаемых пилотов.

31 августа сообщалось, что подготовка украинских пилотов также ведется в Дании и Великобритании. Украинские военные летчики будут учиться управлению истребителями F-16 в Дании от четырех до шести месяцев, а в Великобритании — год-два.

Позднее, 10 сентября, американский журнал WSJ заявил о возможности Киева начать боевые вылеты уже этой зимой. При этом 16 августа советник командования военно-воздушных сил (ВВС) украинских войск Юрий Игнат в эфире программы «Телемарафон» заявил о невозможности получить истребители F-16 в этом году.

12 сентября президент России Владимир Путин указал, что поставки F-16 Украине лишь затягивают конфликта и кардинально ничего не меняют на поле боя.

Ранее, 20 августа, президент Украины Владимир Зеленский заявил о договоренности с властями Дании по поставкам F-16. Сообщалось, что Киеву будет передано 19 истребителей. Также украинский лидер согласовал аналогичную передачу с премьер-министром Нидерландов Марком Рютте. Предполагается, что в общей сложности Украина получит 42 самолета.

При этом военный эксперт Василий Дандыкин в беседе с «Известиями» отметил, что Украина, вероятно, не получит обещанные странами Запада F-16 осенью или зимой текущего года, так как у нее есть проблемы с подготовкой кадров. Также он отметил, что ВСУ пока не готовы размещать у себя такие «достаточно капризные самолеты», поскольку у страны нет необходимой дорожной структуры.


Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины с началом спецоперации РФ по защите Донбасса, о которой Россия объявила 24 февраля 2022 года. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за агрессии украинских войск.

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Страны
Великобритания
Дания
Нидерланды
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Продукция
F-16
Персоны
Путин Владимир
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