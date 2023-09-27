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ЦАМТО

Оборонный бюджет Аргентины на 2024 ф.г. предложен в сумме 6,559 млрд. долл.

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C-130 Hercules
Самолет Lockheed Martin C-130 Hercules ВВС Аргентины.
Источник изображения: janes.com

ЦАМТО, 26 сентября. Минэкономики Аргентины представило проект закона о госбюджете на 2024 ф.г., в котором на оборону предложено выделить 2,287 трлн. песо (6,559 млрд. долл. по текущему курсу).

Как сообщает Infodefensa.com, в оборонном бюджете предусмотрены две основные статьи: на предпенсионные выплаты и пенсии (44%) – 1,006 трлн. песо (2,874 млрд. долл. по текущему курсу), а также на модернизацию, боевую готовность и поддержание оборонительного потенциала (56%) – 1,278 трлн. песо (3,650 млрд. долл.). Из второй статьи сумма в 1,070 трлн. песо (3,058 млрд. долл.) приходится на расходы на персонал.

Издание отмечает, что средства, выделяемые на модернизацию, готовность и поддержание оборонительного потенциала, составляют лишь 0,36% от прогнозируемого на 2024 год валового внутреннего продукта (ВВП) страны. При стремительном росте инфляции, которая превышает 120% ежегодно, и девальвации национальной валюты, расходы на оборону в реальном выражении сократятся по сравнению с предыдущими годами. Как отмечается, это существенно скажется на обороноспособности страны.

Что касается незавершенных проектов и приобретений, то оборонный бюджет на 2024 ф.г. включает различные приобретения и долгосрочные проекты (некоторые из них были озвучены ранее и включены в бюджеты предыдущих лет).

Среди них: системы ПВО средней дальности, средние транспортные вертолеты, колесная бронетехника (возможно, Iveco Guarani), артиллерийские установки, строительство корабля ледового класса, восстановление и модернизация автомобилей Mercedes Benz 230G, закупка океанских патрульных кораблей, закупка легких вертолетов (Leonardo AW109).

В перечень закупок не включен проект приобретения истребителей, однако упоминаются инфраструктурные работы в VI авиационной бригаде "Тандил" (провинция Буэнос-Айрес). Не выделены средства и на программу модернизации танков ТАМ, работы по которой, по оценкам, займут от пяти до семи лет.

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  • В новости упоминаются
Страны
Аргентина
Продукция
AW-109
Компании
Iveco
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