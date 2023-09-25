Минобороны Словении подписало соглашение о покупке второго самолета ВТА C-27J "Спартан"

ЦАМТО, 22 сентября. Министры обороны Словении и Италии Марьян Шарец и Гвидо Крозетто подписали поправку к заключенному министерствами двух стран 17 ноября 2021 года соглашению о сотрудничестве в области военной авиации.

Поправка к исполнительному соглашению касается закупки второго тактического самолета ВТА C-27J "Спартан".

Приобретение второго самолета C-27J в рамках межправительственного соглашения обеспечит ВС Словении постоянную возможность выполнения воздушной переброски войск и грузов для собственных нужд, перевозки людей и грузов в случае стихийных бедствий в интересах государства, а также оказания помощи в борьбе с лесными пожарами. Наличие двух самолетов позволит обеспечить воздушные перевозки, даже если одна из машин находится на обслуживании.

Закупка дополнительного самолета позволит получить независимость при поддержке контингентов, участвующих в международных операциях и миссиях, обеспечивать потребности других государственных органов Словении, а также осуществлять поддержку операций стран-партнеров, не имеющих таких возможностей.

Как заявлено, несмотря на двухлетний перерыв с момента подписания базового исполнительного соглашения, МО Словении удалось достигнуть договоренности о снижении стоимости закупки почти на 3,5 млн. евро при той же конфигурацию второго самолета. Приобретаемые модули пожаротушения и транспортировки пассажиров могут использоваться на обоих самолетах.

Подписанная поправка предусматривает приобретение второго самолета C-27J той же конфигурации, что и первый, с двухлетней гарантией за 45,41 млн. евро (без учета НДС). Стоимость первого C-27J, включая сертификацию, стандартные и специальные модули медицинской эвакуации, модуль биологической дезактивации, баллистический модуль, а также двухлетнюю гарантию, составила 48,855 млн. евро (без НДС).

Помимо вышеперечисленных затрат на приобретение первого и второго самолета, необходимо оплатить поставку наземного вспомогательного оборудования, комплексную логистическую поддержку, обучение, запасные части и дополнительные материалы, приобретение системы пожаротушения и пассажирского транспортного модуля. Стоимости покупки двух самолетов также включает расходы управления военной авиации Италии и административные расходы Министерства обороны Италии на период действия исполнительного соглашения.

Общая стоимость приобретения двух самолетов C-27J, включая все модули и логистическую поддержку, расходы на страхование, сертификацию и управление, составляет 128,91 млн. евро (без учета НДС).

Первый самолет ВТА C-27J уже собран, в настоящее время проходит сертификацию и, как ожидается, прибудет в Словению в декабре 2023 года. Поставка второго самолета ожидается в декабре 2024 года.