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ЦАМТО

Группа Leonardo готова к передаче Минобороны Словении самолета ВТА C-27J "Спартан"

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ВТС Leonardо C-27J Spartan
Первый военно-транспортный самолет Leonardо C-27J Spartan (бортовой номер "1931"), полученный ВВС Словакии. Кучины (Словакия), 24.10.2017.
Источник изображения: Министерство обороны Словакии

ЦАМТО, 16 января. Группа Leonardo готова к передаче Минобороны Словении заказанного в прошлом году самолета военно-транспортной авиации C-27J "Спартан".

Как сообщает Scramble.nl, самолет с временной регистрацией CSX62330 (с.н. 4204) 11 января был замечен на предприятии группы Leonardo в полной цветовой гамме ВВС Словении. Самолет с серийным номером L2-01 войдет в состав 15-го авиационного полка в Любляне.

Как ранее сообщал ЦАМТО, группа Leonardo 30 марта 2022 года объявила о подписании с Управлением авиационных вооружений и летной годности Национального директората по вооружениям Министерства обороны Италии контракта на поставку одного самолета ВТА C-27J "Спартан" Министерству обороны Словении.

Соглашение также предусматривает поставку дополнительного оборудования для медицинской эвакуации, оказание услуг по обучению, интегрированную логистическую поддержку в течение двух лет.

Межправительственное соглашение, в рамках которого Словения приобрела самолет C-27J, подписали 17 ноября 2021 года министр обороны Италии Лоренцо Герини и министр обороны Словении Матей Тонин.

Напомним, что Министерство обороны Словении объявило о намерении приобрести самолет C-27J "Спартан" в рамках межправительственного соглашения с Италией 15 января 2021 года по итогам проведенной сравнительной оценки.

В настоящее время на вооружении ВС Словении самолеты ВТА в данном классе отсутствуют. В то же время, по заявлению Министерства обороны, необходимость их наличия стала очевидной во время первой волны коронавируса, когда многие страны использовали авиатехнику вооруженных сил для перевозки медицинского оборудования и репатриации граждан.

Покупка одного C-27J "Спартан" также позволит МО Словении частично удовлетворить плановые показатели НАТО. Для полного выполнения заданных показателей потребуются два таких самолета.

Соглашение предусматривает закупку C-27J в базовой конфигурации с баллистической защитой и нескольких специализированных модулей. Стоимость подписанного в 2021 году имплементационного соглашения составляет 72 млн. евро, включая НДС. При этом базовая цена самолета составляет 48 млн. евро, цена дополнительных модулей (грузовой модуль, пассажирский транспортный модуль, модуль для перевозки инфицированных лиц, модуль для транспортировки легко- и тяжелораненых с модулем контроля жизненно важных функций и пожаротушения) составляет 11 млн. евро. В общую стоимость также входит материальная поддержка, запасные части, обучение экипажа, тренажеры, техническая документация и сертификация.

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Страны
Италия
Словения
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C-27J
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