Минобороны Словении намерено приобрести самолет C-27J "Спартан"

ЦАМТО, 19 января. Минобороны Словении 15 января объявило о намерении приобрести один самолет военно-транспортной авиации C-27J "Спартан" группы Leonardo в рамках межправительственного соглашения с Италией.

В конце прошлого года специально сформированная группа специалистов министерства провела оценку имеющихся на мировом рынке самолетов ВТА (в т.ч. C-295 и A-400 производства Airbus, C-27J производства Leonardo, C-130J-30 производства Lockheed Martin; C-390 производства Embraer). После предварительного отбора два образца в финальной части процедуры оценивались с точки зрения тактико-технических характеристик, стоимости закупки и эксплуатации. При этом C-27J был признан лучшим вариантом. Экспертный совет по ключевым инвестициям подготовил проект процедуры закупки самолета, рекомендовав приобретение в формате межправительственного соглашения. Как отметили в Минобороны Словении, межгосударственный контракт представляет собой договор купли-продажи, который исключает участие посредников и широко используется в ЕС.

Исходя из этого, Управление логистики министерства инициировало процедуры государственных закупок, однако в настоящее время они приостановлены в соответствии с постановлением Конституционного суда страны.

Комментарий ЦАМТО

Конституционный суд Словении 11 января приостановил действие ранее утвержденного парламентом республики Закона о выделении средств на программу модернизации вооруженных сил на 2021-2026 годы, общий объем которой оценивается в 780 млн. евро. Таким образом, Конституционный суд удовлетворил запрос четырех оппозиционных левоцентристских партий, заявляющих о несогласии большей части населения страны с подобной тратой средств и необходимости проведения национального референдума по данному вопросу. Все спланированные в данном законе закупки приостановлены до вынесения Конституционным судом окончательного решения.

Министерство обороны уже заявило, что приостановление действия закона приведет к ощутимым отрицательным последствиям для обороноспособности страны, в т.ч. это касается временной приостановки процедуры закупки самолета ВТА.

В настоящее время на вооружении ВС Словении самолеты ВТА отсутствуют. В тоже время, по заявлению Министерства обороны, необходимость в них стала очевидной во время первой волны коронавируса, когда многие страны использовали авиатехнику вооруженных сил для перевозки медицинского оборудования и репатриации граждан. При этом Словении пришлось прибегнуть к аренде коммерческих самолетов.

Покупка одного C-27J "Спартан" также позволит МО Словении частично удовлетворить плановые показатели НАТО. Для полного выполнения заданных показателей потребуются два таких самолета.

Самолет обеспечит переброску подразделений ВС Словении к месту проведения операций и возвращение обратно; снабжение войск при выполнении боевых или гуманитарных задач, медицинскую эвакуацию военнослужащих и гражданских лиц, эвакуацию граждан из опасных районов, а также пожаротушение.

Как заявлено, C-27J "Спартан" изначально был разработан подразделением группы Leonardo как военно-транспортный самолет, предназначенный для нужд вооруженных сил. Самолет может применяться в сложных условиях эксплуатации и обладает высокой надежностью. Его технические возможности позволяют осуществлять перевозку войск и грузов в сложных погодных условиях на расстояние более 3500 км без промежуточных посадок (максимальная дальность полета – 5865 км). Самолет может взять на борт 60 военнослужащих или до 46 военнослужащих с полной экипировкой, грузы максимальным весом до 11300 кг (максимальная ширина – до 3,33 м, высота – до 2,6 м и длина – около 8 м). Помимо стандартных поддонов обеспечивается перевозка грузов нестандартных размеров, к примеру, бронемашин с колесной формулой 4х4 (HMMWV, Toyota и т. д.). Боковая грузовая дверь самолета позволяет осуществлять десантирование.