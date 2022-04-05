Подписан контракт на поставку ВС Словении самолета ВТА C-27J "Спартан"

ЦАМТО, 4 апреля. Группа Leonardo объявила о подписании 30 марта с Управлением авиационных вооружений и летной годности Национального директората по вооружениям МО Италии контракта на поставку самолета ВТА C-27J "Спартан" ВС Словении.

Соглашение также предусматривает поставку дополнительного оборудования для медицинской эвакуации, оказание услуг по обучению, интегрированную логистическую поддержку в течение двух лет.

Межправительственное соглашение, в рамках которого Словения приобретает самолет C-27J, 17 ноября 2021 года подписали министр обороны Италии Лоренцо Герини и министр обороны Словении Матей Тонин.

Как сообщал ЦАМТО, Министерство обороны Словении объявило о намерении приобрести самолет C-27J "Спартан" в рамках межправительственного соглашения с Италией 15 января 2021 года по итогам проведенной сравнительной оценки.

В настоящее время на вооружении ВС Словении самолеты ВТА отсутствуют. В то же время, по заявлению Министерства обороны, необходимость их наличия стала очевидной во время первой волны коронавируса, когда многие страны использовали авиатехнику вооруженных сил для перевозки медицинского оборудования и репатриации граждан.

Покупка одного C-27J "Спартан" также позволит МО Словении частично удовлетворить плановые показатели НАТО. Для полного выполнения данных показателей потребуются два таких самолета.

Соглашение предусматривает закупку C-27J в базовой конфигурации с баллистической защитой и нескольких специализированных модулей. Стоимость подписанного в 2021 году имплементационного соглашения составляет около 72 млн. евро, включая НДС. При этом базовая цена самолета составляет 48 млн. евро, цена дополнительных модулей (грузовой модуль, пассажирский транспортный модуль, модуль для перевозки инфицированных лиц, модуль для транспортировки легко и тяжело раненых с модулем контроля жизненно важных функций и пожаротушения) составляет 11 млн. евро. В общую стоимость также входит материальная поддержка, запасные части, обучение экипажа, тренажеры, техническая документация и сертификация.