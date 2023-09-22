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ТАСС

Глава МИД Швейцарии заявил, что мирный план Зеленского не имеет шансов на успех

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Флаги Швейцарии и Украины
Флаги Швейцарии и Украины.
Источник изображения: topwar.ru

По словам Иньяцио Кассиса, предложенный президентом Украины подход к мирному регулированию конфликта недостаточно хорош, поскольку он не имеет поддержки российской стороны

ЖЕНЕВА, 21 сентября. /ТАСС/. Глава МИД Швейцарии Иньяцио Кассис считает, что мирный план президента Украины Владимира Зеленского не имеет шансов на успех. Об этом сообщило Швейцарское телеграфное агентство.

По словам Кассиса, предложенный Зеленским подход к мирному регулированию украинского конфликта недостаточно хорош, поскольку он не имеет поддержки российской стороны. "Односторонние мирные планы не имеют шансов на успех, кроме как [добиваться их реализации] с помощью силы. А мы [западные страны] не хотим, чтобы этот конфликт превратился в еще более масштабную войну", заявил дипломат журналистам в Нью-Йорке.

Ранее президент Зеленский повторил на заседании СБ ООН свою так называемую формулу мира по урегулированию с Россией, не учитывающую позицию Москвы. Речь идет о полном выводе Вооруженных сил РФ за границы 1991 года и возвращении Украине контроля в "исключительной экономической зоне" в Черном и Азовском морях. Выполнение этих условий, по мнению украинского лидера, может стать основанием только для прекращения боевых действий.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ранее подчеркивала, что так называемый мирный план Зеленского является очередной методичкой США по разжиганию конфликта в Европе. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что заявления Зеленского о мирном урегулировании делаются без учета существующих реалий. 

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