Остин: союзники Киева планируют обеспечить долгосрочную поддержку Украины

Союзники Киева сосредоточены на «долгосрочном обеспечении безопасности» Украины. Об этом 19 сентября сообщил шеф Пентагона Ллойд Остин журналистам по итогам заседания контактной группы по Украине в Германии, мероприятие транслировалось на сайте Пентагона.

Остин также заявил, что самым необходимым видом вооружений для Украины на данный момент являются системы противовоздушной обороны (ПВО). При этом западные союзники торопятся обеспечить Киев наибольшим количеством данных систем, уточнил он.

«И мы привержены тому, чтобы сделать всё возможное, чтобы они были успешны в конкретный момент времени», — заявил глава Пентагона.

Ранее в этот день в ходе заседания контактной группы в Германии шеф Пентагона заявил, что танки M1 Abrams, которые США обещали Киеву, скоро попадут на Украину. Однако подробностей и точных дат он не привел.

8 сентября бывший американский морпех-разведчик Скотт Риттер заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) не умеют пользоваться зенитно-ракетными комплексами (ЗРК) Patriot, и поэтому в их руках он становится «бесполезной ерундой».

В конце августа украинский президент Владимир Зеленский пожаловался на то, что со странами Запада тяжело договориться о новых поставках зенитных ракетных комплексов (ЗРК) Patriot. Он добавил, что Patriot, NASAMS и IRIS-T являются лучшими системами противовоздушной обороны (ПВО), которые есть у Украины.

8 августа экс-аналитик Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Ларри Джонсон заявил, что российские военные в течение последних четырех месяцев почти полностью уничтожили систему ПВО Украины. По его словам, системы Patriot оказались неэффективными против армии РФ.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Киева на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, которая проводится с 24 февраля 2022 года. Соответствующее решение было принято в связи с обострением ситуации в регионе из-за атак со стороны украинских военных.