В Белом доме заявили, что США не видят признаков передачи оружия России со стороны Китая

По словам координатора по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Джона Кирби, в США "по-прежнему считают, что интересам КНР не отвечали бы такие действия"

НЬЮ-ЙОРК, 18 сентября. /ТАСС/. Соединенные Штаты не усматривают признаков того, что Китай решил поставлять вооружения России. Об этом заявил на брифинге для иностранных журналистов в Нью-Йорке координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби.

"Мы не видим никакого признака того, что КНР изменила свои расчеты или приняла решение предоставить летальные средства России, Вооруженным силам России. И мы по-прежнему считает, что интересам КНР не отвечали бы такие действия. Так что мы продолжим за этим наблюдать. Однако нет признака того, что в этом плане произошло какое-то изменение", - сказал представитель Белого дома.