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ТАСС

Эксперт заявил, что с начала СВО дедолларизация мировой экономики ускорилась в 10 раз

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Купюры Доллар США
Купюры Доллар США.
Источник изображения: © РИА Новости Светлана Шевченко

Экс-глава отдела валютных исследований банка Morgan Stanley Стивен Йен отметил, что большинство наблюдателей не замечают этого процесса

БЕРЛИН, 14 сентября. /ТАСС/. Темпы дедолларизации в мире ускорились в 10 раз с начала специальной военной операции (СВО) на Украине по сравнению показателями 15-летней давности. Такое мнение выразил экс-глава отдела валютных исследований американского инвестиционного банка Morgan Stanley и бывший экономист Международного валютного фонда (МВФ) Стивен Йен в интервью газете Die Welt.

По словам экономиста, процесс дедолларизации мировой экономики становится заметен, если проанализировать состояние мировых валютных резервов. "Доля доллара в этих валютных резервах стремительно падает, особенно в 2022 году. <...> [После начала СВО] это падение значительно ускорилось - до темпов, в 10 раз превышающих [те, что наблюдались в] предыдущие 15 лет", - сказал Йен.

Он отметил, что большинство наблюдателей не замечают дедолларизации, поскольку "рассматривают номинальную стоимость долларовых резервов центральных банков на основе данных, публикуемых МВФ". "Однако если учесть изменения стоимости доллара, то, по нашим расчетам, с 2016 года он потерял около 11 п. п. в своей доле в иностранных резервах", - пояснил эксперт.

Йен также считает, что США требуется срочно изменить свою экономическую политику, чтобы доллар не потерял свое значение еще и как валюта международной торговли. По его словам, почти 7%-й-ный дефицит бюджета страны может в долгосрочной перспективе привести к "потере инвесторами доверия к доллару", и если Китай предложит свою национальную валюту в качестве альтернативы, такой шаг может "иметь непредвиденные последствия". В этом плане США, по оценкам эксперта, должны брать пример с еврозоны, которая разработала различные механизмы предотвращения чрезмерной задолженности отдельных стран-участниц.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила ранее, что дедолларизация не является целью организаций и некоторых стран, а стала реальностью, поскольку доллар превратился в проблемную валюту. Захарова подчеркнула, что целью участников БРИКС, Турции или других стран не является отказ от доллара. По ее словам, эти страны стремятся создать систему финансовых гарантий, чтобы не стать жертвами очередного американского кризиса. 

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Китай
Россия
США
Турция
Украина
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