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Военное обозрение

Польская пресса анализирует плюсы от предстоящей продажи США Польше систем боевого управления ПВО IBCS

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Источник изображения: topwar.ru

Продажа Соединенными Штатами систем боевого управления противовоздушной и противоракетной обороны IBCS Польше будет иметь большое значение для укрепления вооруженных сил страны. К такому выводу приходит польская пресса, анализируя недавнее решение Вашингтона, озвученное Государственным департаментом США.

Ранее стало известно, что США собираются продать Польше системы управления ПВО IBCS, предназначенные для программ противоракетной и противовоздушной обороны Wisła (Patriot) и Narew (CAMM-ER). Общая стоимость сделки составит 4 млрд долларов США, но фактически стоимость может оказаться ниже.

По информации польских СМИ, Варшава получит до 93 операционных центров IBCS (EOC) и до 175 ретрансляторов управления огнем IFCN (Интегрированная сеть управления огнем), а также криптографические системы, помощь в разработке программного обеспечения, техническую поддержку и иную инфраструктуру.

После приобретения компонентов боевого управления, польские батареи ПВО смогут действовать в рамках единой интегрированной системы. Это значительно повысит эффективность боевой работы противовоздушной обороны страны. В перспективе, сообщает польская пресса, планируется интегрировать с системами боевого управления ПВО истребители F-35, а, возможно, и ракетно-артиллерийские системы. Это позволит проводить многодоменные операции.

Кроме того, польская пресса подчеркивает, что с помощью США Варшава создает одну из самых современных систем ПВО не только в Европе, но и в мире в целом. Но ее надо будет постоянно совершенствовать и развивать, дополняя новыми компонентами, например – для борьбы с беспилотными летательными аппаратами.

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Страны
Польша
США
Продукция
F-35
Patriot ЗРК
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