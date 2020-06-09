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Военно-политическое обозрение (Беларусь)

Командование СВ США в Европе «приземлило» польское минобороны

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Военнослужащие ВС США и Польши
Военнослужащие ВС США и Польши.
Источник изображения: www.belvpo.com

В период с 5 по 19 июня на Дравско-Поморском полигоне в Польше проводится отложенное из-за пандемии коронавируса американско-польское учение «Allied Spirit – XI». Согласно первоначальным планам, учение планировалось на 15-22 мая в рамках более масштабных многонациональных маневров «Defender Europe – 2020», проводимых под руководством США.

Проведение «Allied Spirit – XI» с помпой освещается в польских средствах массовой информации. Только для пущей значимости поляки со своей стороны называют учение «Defender Europe – 2020+» в противовес названию, используемому американскими военными.

Всего на Дравско-Поморском полигоне развернуто 6 тыс. военнослужащих – 4 тыс. американских и 2 тыс. польских. Численность американской военной техники также превышает польскую – 85 танков М1 «Абрамс», 130 бронетранспортеров М113, 15 самоходных гаубиц М109. Кроме того, что численность подразделений США гораздо больше польского контингента, руководство учением осуществляет 7-е учебное командование американских сухопутных войск, дислоцирующееся в немецком Графенвере.

Зачем же полякам понадобилось изменять название учения, которым они не руководят?

Еще 13 мая командование сухопутных войск США в Европе опубликовало пресс-релиз, в котором подробно описало, в каких масштабах будет в дальнейшем проводиться учение «Defender Europe – 2020» после сокращения входящих в него мероприятий и участников. В этом же документе в очередной раз говорится, что «Allied Spirit – XI» – это всего лишь одна из составляющих более крупных маневров, проводимая на польской территории. Кроме нее в ближайшие месяцы будут проведены этапы «Defender Europe – 2020» в Прибалтике, Причерноморье и в Германии.

Польская версия названия учения стала настолько доминирующей в информационном пространстве, что большинство российских новостных агентств, не разобравшись в сути вопроса, тоже стали называть его «Defender Europe – 2020+».


Командование СВ США в Европе аккуратно поправляет в «Твиттере» польское военное ведомство, называя учение «Allied Spirit» вместо польской версии «Defender Europe – 2020+».
Источник: www.belvpo.com

Командование СВ США в Европе аккуратно поправляет в «Твиттере» польское военное ведомство, называя учение «Allied Spirit» вместо польской версии «Defender Europe – 2020+»

Но мнение о собственной исключительности в отношениях с американцами не позволяет польскому военно-политическому руководству допустить, что учение «Defender Europe – 2020» планировалось и проводилось не только на их территории, но и во множестве других европейских стран.

Такое стремление Польши стать исключительным партнером США в военной сфере уже принесло свои плоды. Завершается строительство базы противоракетной обороны в Редзиково. На ротационной основе на нескольких польских полигонах развернуто более 5 тыс. американских военных. Вблизи авиабазы Повидз оборудуется база хранения вооружений и техники США на одну механизированную бригаду. В Познани развернут передовой штаб одной из американских дивизий. Это далеко не все «достижения» сотрудничества двух стран.

Но и этого польскому руководству оказывается мало. Обосновывая стремление к укреплению стратегического партнерства с США, польское руководство пугает свое население мнимой «российской угрозой» и согласно даже принять для хранения на своей территории тактические ядерные авиабомбы, о возможном выводе которых из Турции и Германии заявлял Белый дом.

Такой «прыти» от поляков не ожидал даже сам Пентагон, который пока весьма сдержанно относится к идее развертывания в Польше постоянной военной базы под условным наименованием «Форт-Трамп». Несмотря на то, что Варшава со своей стороны выразила готовность выделить на эти цели 2 млрд. долларов, Вашингтон пока лишь ответил встречным предложением увеличить ротационный контингент в Польше на 1 тыс. военнослужащих.

Надежды Польши на увеличение числа американских военных в стране усилились после появления 6 июня в ряде СМИ сведений о том, что США планируют в текущем году вывести из Германии около 9,5 тыс. военнослужащих. Польский премьер-министр Матеуш Моравецкий в тот же день предположил, что большая их часть будет передислоцирована на территорию его государства.

Для еще большего укрепления союзнических связей с США польское военное ведомство в огромных объемах закупает американские вооружения. В дополнение к трем эскадрильям истребителей F-16 в 2019 году принято решение закупить 32 самолета F-35. Для их оснащения кроме обычного комплекта вооружений закупаются крылатые ракеты JASSM. В предыдущие годы подписаны контракты на закупку систем ПВО «Patriot», беспилотников и множества другой военной техники.

Стоит отметить, что участвующая в учении «Allied Spirit – XI» 2-я бронетанковая боевая бригадная группа 3-й механизированной дивизии США после завершения мероприятия не планирует возвращаться на континентальную часть страны в Форт-Стюарт в штате Джорджия. Это соединение сейчас развернуто в Польше на ротационной основе в рамках операции «Атлантическая решимость» и будет оставаться на территории страны до прибытия очередной смены из-за океана.

Неясной остается судьба еще одного комплекта американской военной техники для оснащения механизированной бригады. Ранее она хранилась на европейских складах в Бельгии и Германии и была расконсервирована в марте текущего года в интересах ее участия в «Defender Europe – 2020». Сейчас бригадный комплект вооружений находится в Германии на полигоне Берген-Хон. Согласно первоначальным планам, личный состав для этой техники должен был прибыть из США. Учитывая стремление Польши к максимальному расширению американского военного присутствия на своей территории и растущие антиамериканские настроения в ФРГ, не исключено, что США могут передислоцировать эту технику на польскую территорию для ее складирования либо для развертывания еще одной бригады за счет личного состава, выводимого из Германии.

Николай Крылов

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Бельгия
Германия
Польша
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F-35
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M109
M113 БТР
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