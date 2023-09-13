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ТАСС

Эксперт заявил, что только победа России на Украине может положить конец гегемонии США

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Боец российского штурмового отряда в зоне СВО
Боец российского штурмового отряда в зоне СВО.
Источник изображения: Фото: ТАСС/Александр Река

Член координационного совета Международного движения русофилов Микис Филаниотис сообщил, что "многие страны вдохновляет то, что РФ сопротивляется НАТО"

НИКОСИЯ, 12 сентября. /ТАСС/. Только победа российских сил на Украине способна положить конец гегемонии США и сделать мир по-настоящему многополярным. Об этом заявил в беседе с корреспондентом ТАСС член координационного совета Международного движения русофилов Микис Филаниотис. Он примет участие в XVIII Национальном и I Международном соборах друзей России, которые пройдут 15-17 сентября в Болгарии. Ожидается, что на международный собор, который пройдет под девизом "С Россией в сердцах!", съедутся представители более 20 стран.

"Россия сегодня находится в авангарде борьбы с гегемонией Соединенных Штатов, и только ее победа на Украине сможет положить конец этой гегемонии, сделав мир по-настоящему многополярным. Без победы России сделать это не получится", - считает Филаниотис. "Многие страны, в том числе в Африке, понимают это, их вдохновляет то, что Россия сопротивляется НАТО, сопротивляется попыткам Запада превратить Украину в свой плацдарм. Подтверждением тому служит недавнее решение о расширении БРИКС", - продолжил собеседник.

В беседе Филаниотис выразил надежду на то, что на предстоящем соборе в Болгарии будет принят устав Международного движения русофилов. "Сила России и русофильства в триаде - сильное государство, традиционные ценности и многополярность. Это те три столпа, на которые опирается наше движение", - подчеркнул эксперт. 

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  • В новости упоминаются
Страны
Болгария
Россия
США
Украина
Проекты
NATO
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