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ЦАМТО

Эстония и Латвия закупят у Германии системы ПВО IRIS-T SLM на сумму 400 млн. евро

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Пусковая установка IRIS-T . Архивное фото
Пусковая установка IRIS-T . Архивное фото.
Источник изображения: CC BY-SA 4.0 / Boevaya mashina /

ЦАМТО, 12 сентября. Главы минобороны Эстонии и Латвии Ханно Певкур и Инара Мурниеце 11 сентября подписали в Германии соглашение о закупке систем ПВО средней дальности IRIS-T SLM на сумму почти 400 млн. евро.

Об этом, как передает "РИА Новости", сообщила пресс-служба Государственного центра оборонных инвестиций при военном ведомстве Эстонии (RKIK).

"Главы Минобороны Эстонии и Латвии Ханно Певкур и Инара Мурниеце подписали 11 сентября в Германии соглашение о закупке систем ПВО средней дальности IRIS-T SLM производства немецкой компании Diehl Defence на сумму почти 400 млн. евро. В церемонии принял участие министр обороны Германии Борис Писториус", – говорится в сообщении.

Ранее в тот же день Х.Певкур и И.Мурниеце подписали в Германии документ о намерении Эстонии и Латвии присоединиться к европейской системе противовоздушной обороны "Европейский небесный щит" (European Sky Shield, ESSI).

"Это проект исторической важности и беспрецедентного масштаба с точки зрения как национальной обороны Эстонии, так и эстонско-латвийского оборонного сотрудничества", – приводит RKIK слова Х.Певкура.

Как напоминает "РИА Новости", инициатива "Европейский небесный щит" была запущена Германией в августе 2022 года и в настоящее время объединяет 19 стран, включая членов НАТО Великобританию, Словакию, Латвию, Венгрию, Болгарию, Бельгию, Чешскую Республику, Финляндию, Литву, Нидерланды, Румынию, Словению, Эстонию и Норвегию. В феврале 2023 года к проекту также присоединились Швеция, страна-кандидат на вступление в НАТО, и Дания. В июле к европейской системе ПВО European Sky Shield присоединились Швейцария и Австрия.

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