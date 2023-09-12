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ЦАМТО

Эстония и Латвия присоединились к европейской системе ПВО

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Ханно Певкур
Ханно Певкур.
Источник изображения: static9.tgcnt.ru

ЦАМТО, 11 сентября. Главы минобороны Эстонии и Латвии Ханно Певкур и Инара Мурниеце подписали 11 сентября в Германии документ о намерении присоединиться к европейской системе ПВО "Европейский небесный щит" (European Sky Shield, ESSI).

В церемонии, проходившей в баварском городе Ретенбах, где расположена производящая системы ПВО IRIS-T немецкая компания Diehl Defence, участвовал также министр обороны Германии Борис Писториус, передает "РИА Новости".

"Сегодня в Ретенбахе очень важный день. Подписанное сегодня соглашение о намерениях обеспечит поставку IRIS-T SLM в рамках нашей общей системы противовоздушной обороны. Наши партнеры Эстония и Латвия сделали этот важный шаг и хотят приобрести это оборудование", – сообщил на совместной пресс-конференции Б.Писториус. Его речь транслировалась на телеканале Phoenix.

Как напоминает "РИА Новости", инициатива "Европейский небесный щит" была запущена Германией в августе 2022 года и в настоящее время объединяет 19 стран, включая членов НАТО Великобританию, Словакию, Латвию, Венгрию, Болгарию, Бельгию, Чешскую Республику, Финляндию, Литву, Нидерланды, Румынию, Словению, Эстонию и Норвегию. В феврале 2023 года к проекту также присоединились Швеция, страна-кандидат на вступление в НАТО, и Дания. В июле к европейской системе ПВО European Sky Shield присоединились Швейцария и Австрия.

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