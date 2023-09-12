Маск отверг обвинения в госизмене за отказ Украине в активизации Starlink у Крыма

По его словам, он будет "бороться за Америку"

НЬЮ-ЙОРК, 11 сентября. /ТАСС/. Илон Маск отверг обвинения в государственной измене за отказ Украине в активации Starlink на пути к Крыму и заявил, что будет "бороться за Америку".

"Я гражданин США и имею только этот паспорт. Что бы ни случилось, я буду бороться за Америку и умру в ней. Конгресс США не объявлял войну России. Если кто и предатель, так это те, кто меня так называет", - прокомментировал Маск в соцсети X (ранее Twitter) пост о том, что отказ Украине активировать Starlink является "формой государственной измены".

Ранее он заявил, что отклонил запрос Украины на активацию Starlink, так как хотел помочь людям. Маск считает, что Starlink не может быть использован для атак киевских властей на Крым, так как это нарушило бы пользовательское соглашение компании.

В четверг телекомпания CNN со ссылкой на биографию Маска, написанную писателем и журналистом Уолтером Айзексеном, сообщила, что бизнесмен отключал Украине доступ к его сервису Starlink для срыва тайной атаки ВСУ на флот РФ в Крыму. CNN привела утверждения автора книги о том, что решение предпринимателя было продиктовано опасением применения Россией ядерного оружия в ответ на нападение Украины на Крым. Маск опроверг утверждения телеканала, уточнив при этом, что система в этом районе не была включена и он отклонил запрос Украины на ее активацию из-за опасений по поводу возможной атаки ВСУ против российского флота. Как отметил предприниматель, если бы он согласился на просьбу киевских властей, то SpaceX "стала бы явным соучастником крупного военного акта и эскалации конфликта".