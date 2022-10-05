Маск ответил на украинские обвинения в «пророссийской» позиции

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После того, как 3 октября Илон Маск опубликовал в соцсети ряд постов со своим видением прекращения российско-украинского конфликта, на миллиардера обрушился шквал критики со стороны украинских пользователей и, с позволения сказать, элит.

Многие пользователи, прочитавшие предложения Маска, поспешили обвинить главу SpaceX в «пророссийской» позиции. Ведь одним из пунктов его плана по урегулированию является признание Крыма российским, как это было, дословно, «до хрущевской ошибки».

Отдельные украинские чиновника, равно как и из жены, и вовсе прошлись по Маску нецензурными постами, призвав того замолчать (использовано на само деле куда менее литературное слово) и сосредоточиться на поставках Украине бесплатного скоростного интернета.

Зеленский пошёл ещё дальше, опубликовал пост, где призывает выбрать между Маском пророссийским и проукраинским.

Сегодня американский миллиардер опубликовал очередное сообщение, в котором ответил на обвинения со стороны так называемых «хейтеров».

Маск напомнил, что его корпорация SpaceX уже потратила порядка 80 млн. долларов на обеспечение ВСУ беспроводным интернетом Starlink. В то же время бизнесмен подчеркнул, что на Россию он потратил 0 долларов.

Таким образом, по мнению Маска, обвинения в его адрес в «пророссийской» позиции являются полным абсурдом.

В свою очередь, миллиардер пояснил позицию по Крыму. Он считает, что попытка Украины вернуть полуостров военным путем может привести к непоправимым последствиям, начиная от огромных потерь в рядах ВСУ и заканчивая ядерным конфликтом.

Кроме того, бизнесмен отметил, что сегодняшняя эскалация на Украине наносит вред всему миру. Именно поэтому ее нужно как можно скорее прекратить. С этой целью он и опубликовал свои предложения по деэскалации.

По словам Маска, договариваться рано или поздно придётся, а потому лучше рано, чем поздно, так как это сохранит жизни людей.