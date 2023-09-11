Макрон не готов обсуждать вопрос вывода французского контингента из Нигера с захватившими там власть военными

Дели. 10 сентября. ИНТЕРФАКС - Вопрос о возможном выводе французские войск из Нигера невозможно обсуждать с путчистами, так как Париж не признаёт их законными властями, заявил в воскресенье президент Франции Эмманюэль Макрон.

"Любые вопросы о перебазировании можно вести только с президентом Мохамедом Базумом", - заявил он на пресс-конференции в Индии. Так Макрон прокомментировал сообщения СМИ о том, что Париж якобы готовится к выводу сил из Нигера.

Президент Франции добавил, что раз сам Базум пока не объявил, что отказывается от власти, значит именно с ним нужно контактировать по связанным с Нигером вопросам.

26 июля в Нигере произошел госпереворот. Военные свергли президента страны Базума. Новым лидером был объявлен генерал Абдурахман Тчиани, который пообещал передать власть гражданским в ближайшие три года.

Западные страны и многие страны африканского региона резко раскритиковали путч. Власти Мали и Буркина-Фасо выразили свою поддержку.