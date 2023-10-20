Почему Франция теряет Экваториальную Африку

Золото и уран, джихад и военные путчи

Корни военного присутствия Пятой республики на Черном континенте следует искать в эпохе формирования Французской колониальной империи. В годы холодной войны эта империя полностью распалась в части, которая касалась Африки.

Когда начиналась холодная война, на политической карте мира нетрудно было найти следующие французские колонии в Африке: Алжир, Бенин, Буркина-Фасо (она же Верхняя Вольта), Гвинея (Конакри), Джибути, Конго (Браззавиль), Кот-д’Ивуар (он же Берег Слоновой Кости), Мавритания, Мадагаскар, Мали, Нигер, Марокко, Сенегал, Коморские острова, Тунис, Центрально-Африканская Республика (ЦАР) – всего 17 территорий (для удобства читателей мы приводим и современные названия государств).

Но освобождение от колониальной зависимости не означало, что новые независимые государства перестали находиться в фокусе внимания Парижа. Партнеры по НАТО и европейские интеграционные структуры давали французам свободу рук в африканском направлении.

КАК ПОЯВИЛАСЬ ФРАНСАФРИКА

Первый президент Пятой республики генерал Шарль де Голль упорно искал ответ на вопрос: какой должна быть матрица взаимоотношений между Францией и ее бывшими колониями? Эту матрицу сформулировали генеральный секретарь президента Франции по африканским и малагасийским делам Жак Фоккар и поверенный президента в иностранных делах, впоследствии президент Кот-д’Ивуара Феликс Уфуэ-Буаньи. Так появилось название Франсафрика (Françafrique).

Принято такое определение Франсафрики в широком смысле: «Особая система официальных и теневых связей между бывшей метрополией и бывшими колониями, опирающаяся на экономическую и политическую сети влияния и лоббистские группы». Архитекторы системы демонстрировали такое видение баланса интересов сторон. В обмен на политическое влияние и защиту своих экономических интересов Париж брал на себя обязательства по поддержанию системы безопасности региона посредством подписания с каждым новым государством договора о военном сотрудничестве.

А сейчас разберем эти военные соглашения по нескольким критериям.

1. Объем обязательств, взятых официальным Парижем. Ответственность Пятой республики распространяется на весь спектр угроз для жителей конкретной африканской страны. Президент Франции скрепил своей подписью 10 таких всеобъемлющих договоров об обороне. То же сделали 10 его африканских коллег. Сюда входит и случай, когда объем обязательств сторон касается одной отрасли – военно-технической.

2. Срок действия договоров. Для пяти государств, подписавших с Францией договор об обороне, этот документ перестал действовать в начале 1990-х. На другие пять это не распространялось. Также в 1990-х перестали действовать два отдельных договора о военно-технической помощи.

3. Среди подписантов оказались государства, которые никогда не были французскими колониями. Это бывшие бельгийские колонии и одна бывшая португальская. Подданные короля Бельгии ранее хозяйничали в Заире, Бурунди, Руанде, а португальцы – в Гвинее (Бисау). С этими государствами Франция заключала договоры о военно-технической помощи. Причем они сохраняли юридическую силу и после краха биполярного мира.

В ЧЕМ БЫЛ ИНТЕРЕС ФРАНЦИИ

Договоры с Францией оперативно подписали 13 бывших ее колоний в Африке. Джибути и Союз Коморских островов стали независимыми только в правление президента Валери Жискар д’Эстена и тоже подписали аналогичные документы. Алжир и Гвинея (Конакри), получившие независимость соответственно в 1962 и 1958 годах, отказались подписывать договоры по принципиальным соображениям.

Во всех заключивших договоры государствах появились бюро французской военной помощи. Для координации деятельности таких структур во Франции был создан специальный орган – Министерство сотрудничества.

Генерал де Голль понимал, что если он в минимальные сроки не превратит Африку в зону своего влияния, то это сделают геополитические соперники. Франция не желала терять статус великой державы, а сохранение влияния на Африканском континенте давало ей очевидные козыри.

Во-первых, подчеркивалась независимость Пятой республики, когда обострялись вопросы о состоянии международных дел, и прежде всего военного фактора.

Во-вторых, влияние в Африке означало укрепление геостратегических позиций. Кроме Африки такие позиции Париж сохранял во Французской Полинезии и Французской Гвиане. Но эти регионы были несравнимы по значению с Черным континентом.

КАК СТРОИЛАСЬ СИСТЕМА

Французы сформировали в новых государствах национальные армии и жандармерии. Конечно, они не могли служить гарантами стабильности на пространстве бывшей французской колониальной Африки. Таким гарантом могла быть только Французская армия.

Вооруженные формирования Пятой республики на Черном континенте развертывалось двумя эшелонами. В Африке оставались французские стратегические базы. Во Франции базировались вооруженные формирования, которые, по сути, являлись интервенционными силами. Как только в Африке начинался пожар, они оперативно доставлялись по морю или по воздуху. В состав их входили 3-й и 8-й парашютные полки морской пехоты и 2-й парашютный полк Иностранного легиона.

Главным критерием использования французских войск было наличие интересов бывшей метрополии. Первое место занимала следующая группа государств: Берег Слоновой Кости, Габон, Сенегал, Камерун, Того. Здесь тесно переплелись экономика, культура, безопасность, география.

Вторая группа интересовала Париж в основном из геостратегических соображений. Она была представлена тремя государствами: Нигером, Чадом и ЦАР.

Третью группу образовали семь государств: Конго (Браззавиль), Дагомея (бывший Бенин), Конго (Заир), Мали, Гвинея, Буркина-Фасо, Мавритания. Они дистанцировались от Парижа и во времена де Голля, и во времена Помпиду, и во времена Жискар д’Эстена. Лишь Франсуа Миттеран добился того, что эта семерка развернулась лицом к Парижу и стал реальным стратегический союз.

Со времен де Голля существовали Центрально-Африканская и Тихоокеанская стратегические зоны. Первая включала государства Западной и Центральной Африки, вторая – Мадагаскар, Джибути и острова Индийского океана. В Дакаре, Абиджане, Браззавиле находились штабы Центрально-Африканской зоны.

В 1960-х годах в топ-5 французских стратегических баз входили Дакар, Форт-Лами (ныне Нджамена), Пуэнт-Нуар (Конго-Браззавиль), Диего-Суарес (Мадагаскар), Джибути (Французский берег Сомали). Но в Форт-Лами и Пуэнт-Нуэре базы находились недолго, они были переведены соответственно в Либревиль (Габон) и Буар (ЦАР). Стоит упомянуть и небольшие базы и логистические объекты: Атар (Мавритания), Порт Буэ (Берег Слоновой Кости), Дуаль (Камерун), Ниамей (Нигер).

ОБОСТРЕНИЕ В МАЛИ И ЕЕ ОКРЕСТНОСТЯХ

С начала 2010-х стала во Франсафрике стала возрастать исламистская угроза. Наиболее острой она была в Мали, что вызвало операцию французских ВС под названием «Серваль» (январь 2013 – июль 2014). Она велась против восставших на севере страны туарегов и ряда экстремистских группировок.

Армия Республики Мали оказалась неспособной дать отпор экстремистам и повстанцам. Власти Мали обратились к французскому президенту Франсуа Олланду с просьбой спасти страну от джихадистов. В Мали был послан французский военный контингент. Операцию поддержали Бельгия, Канада, Германия, США, Великобритания, Россия и др. Французам удалось отстоять столицу Мали, вытеснить джихадистов и восстановить контроль центрального правительства над всей территорией страны.

Операция «Бархан», начатая в июле 2014 года, стала продолжением операции «Серваль», но распространилась за пределы Мали. В феврале 2014-го было создано региональное объединение «Сахельская пятерка» (Мали, Чад, Буркина-Фасо, Мавритания, Нигер). Франция при поддержке Британии и Эстонии продолжала военные действия на территории «пятерки» против ряда исламистских группировок. Они продолжались до 2017 года.

Постоянные базы французских войск дислоцировались в Нджамене, Ниамее и Гао. Кроме того, было оборудовано шесть аванпостов. На проведение операции было затрачено около 2 млрд евро. За эти годы количество французских войск, участвовавших в операции, возросло на 23%; были задействованы 155 бронемашин, 108 автомобилей снабжения, семь вертолетов и четыре истребителя.

Французский контингент пытался перехватывать караваны террористов и разрушать их опорные пункты. Но их рейды не приобрели системного характера. Крупных операций попросту не было. Постепенно Франция теряла авторитет у все большего числа африканцев.

ДВА САПОГА НА ЛЕВУЮ НОГУ

Новый этап операции «Бархан» начался с избранием Эмманюэля Макрона президентом Франции в мае 2017-го. Вскоре после инаугурации Макрон направился в Африку.

19 мая он посетил лагерь французского военного контингента в Мали. Выступая перед военными, Макрон признал, что «операция находится на той стадии, когда нельзя утверждать, что победа над исламистами неизбежна», однако «джихадизм следует выкорчевывать с корнем». Макрон определился с местами наращивания военного присутствия: юг Сахары, граница Мали, Нигера, Буркина-Фасо, плюс дополнительное размещение батальона ивуарийских солдат в Мали, имевшего статус ооновских миротворцев.

Но функции «жандарма Африки» можно было выполнить только при адекватной ресурсной базе. И вот здесь можно выявить сразу две ахиллесовы пяты. Первая: союзники по НАТО и ЕС не захотели поддержать Макрона – в частности, поставками вооружений и военной техники. Значительная их часть представляла собой откровенный металлолом.

Вторая ахиллесова пята: отсутствие должной активности со стороны самих африканских государств, население которых подверглось террористическим атакам джихадистов. По части людских потерь и материального ущерба больше всего страдали Алжир и Мали. Но в Алжире и Бамако почему-то не спешили активизироваться. Таким образом, операция хромала сразу на обе ноги.

ЧЕГО ДОБИВАЛСЯ ЭММАНЮЭЛЬ МАКРОН

С 2017 по 2022 год Париж потратил на операцию «Бархан» 4,1 млрд евро.

Сахель для Франции – это прежде всего урановые рудники. 75% электроэнергии во Франции вырабатывается на атомных электростанциях. Крупная государственная компания AREVA контролирует все эти рудники. Исламисты же хотели стать здесь полными хозяевами. В таком случае наносился удар ниже пояса по экономике Франции, и прежде всего по энергоемким отраслям промышленности.

Но контроль над рудниками – не единственный мотив участия Парижа в африканских делах. В частности, из-за действий джихадистов нарастает волна африканских мигрантов, стремящихся обосноваться в Европе.

Макрон заявил: «Наши европейские партнеры должны больше инвестировать в африканскую безопасность. Я приветствую в этом отношении обязательства Германии в Сахеле. Но наше военное присутствие не должно в конечном счете подменять африканские государства, это не является самоцелью».

Макрон также констатировал, что с тем количеством миротворцев ООН, которые сейчас находятся в Африке, невозможно решить крупные проблемы безопасности. Предлагалось укрепить мандат миротворцев.

КРИЗИС В МАЛИ И ГРУППА «ВАГНЕР»

Многое при проведении операции «Бархан» определял стратегический союз между Мали и Францией. Командный центр находился в Мали. Но страна испытывала системный кризиса. Центральная власть стала хрупкой. Военные совершили два государственных переворота. Первый датирован августом 2020-го, второй – 24 мая 2021 года.

В Елисейском дворце осудили оба переворота. Но особую озлобленность Макрона вызвало то, что захватившие власть в Мали военные наняли для наведения порядка российскую группу «Вагнер». Макрон заявил, что за вагнеровцами стоит Кремль. В НАТО и Евросоюзе французские представители инициировали принятие антироссийских резолюций.

Париж разрывает договор о сотрудничестве по вопросам обороны между Францией и Мали, выводит из страны войска. Эпицентр операции смещается в Нигер. 9 ноября 2022 года Макрон объявил об окончании операции.

Кто победил в операции «Бархан»? Париж и его союзники не имеют оснований заявлять о полной и окончательной победе. Более того, многие эксперты считают, что по большому счету они потерпели поражение и не способны взять реванш в обозримом будущем. Для решения всех задач, поставленных в начале операции, по-прежнему нужен мощный военный контингент в Африке.

НАЧАЛО ДЕМОНТАЖА ФРАНСАФРИКИ

Этот тезис диссонирует с заявлением Макрона, сделанным 27 февраля нынешнего года. Вот что он сказал: «Изменения начнутся в ближайшие месяцы с заметного уменьшения контингента наших Вооруженных сил и увеличения численности наших африканских партнеров на наших базах в Африке. Мы постараемся активизировать усилия Франции в сфере подготовки и снабжения оборудованием».

Не прошло и полгода после этого заявления, как из «Сахельской пятерки» выпало еще одно звено. Военные совершили государственный переворот в Нигере. Новые власти оказались антифранцузскими, они блокируют экспорт урана и золота в Пятую республику, жестко настаивают на скорейшем выводе французских войск. «У нас есть уран, алмазы, золото и нефть, но мы живем, как рабы. Нам не нужны французы для обеспечения нашей безопасности», – заявил один из лидеров мятежа.

Ни один серьезный эксперт не возьмет на себя смелость сказать, какое будущее ждет «Сахельскую тройку». Российские ученые Арсений и Ольга Рагунштейн справедливо отмечают: «В обозримом будущем французское военное присутствие в африканских странах сохранится. Но, учитывая обострение ситуации в Европе, связанной с украинским кризисом, и обострение конкуренции НАТО и ЕС, с одной стороны, и России – с другой, маловероятно дальнейшее наращивание французского военного контингента в африканских странах в Сахеле. С наибольшей долей вероятности можно прогнозировать, что Франция будет поддерживать количество имеющихся сил, ведя вялотекущую контрпартизанскую войну с местными исламистами. Сохранение современной динамики в военном присутствии в странах Сахеля в долгосрочной перспективе не имеет положительного исхода».

Брест

Михаил Стрелец

Михаил Васильевич Стрелец – доктор исторических наук, профессор.