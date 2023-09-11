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ТАСС

Шольц ушел от ответа на вопрос о возможных поставках Украине крылатых ракет Taurus

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Самые дальнобойные ракеты Украина ждет от Шольца
Самые дальнобойные ракеты Украина ждет от Шольца.
Источник изображения: @ Markus Schreiber/dpa/Global Look Press

Канцлер Германии заявил, что власти ФРГ передали Украине зенитные самоходные установки, системы противовоздушной обороны IRIS-T, ракеты для зенитного ракетного комплекса Patriot, "чтобы обеспечить ...

БЕРЛИН, 10 сентября. /ТАСС/. Канцлер Германии Олаф Шольц ушел от ответа на вопрос, когда будет принято решение о возможных поставках Киеву дальнобойных крылатых ракет Taurus.

В интервью телеканалу Welt глава правительства указал на то, что власти ФРГ передали Украине зенитные самоходные установки, системы противовоздушной обороны IRIS-T, ракеты для зенитного ракетного комплекса Patriot, "чтобы обеспечить противовоздушную оборону страны". "Мы поставили много артиллерийских средств, танков. Это вещи, на [поставках] которых мы концентрируем наше внимание и которые именно сейчас важны", - утверждал Шольц.

"И мы уже сейчас работаем над тем, чтобы быть в состоянии делать это так долго, как потребуется", - сказал он. "Ведь вообще никто наверняка не знает, как долго еще будет продолжаться война", - заметил канцлер. Шольц заявил, что в этой связи видит свою задачу в том, чтобы обеспечить способности Германии по продолжению поддержки Киеву "в необходимом объеме".

Шольц неоднократно говорил, что все шаги по вопросам поставок оружия согласовываются с партнерами, в том числе за океаном. Он отмечал, что приоритетом ФРГ по-прежнему является обеспечение Украины средствами противовоздушной обороны и артиллерийскими боеприпасами. Основной причиной, по которой власти Германии опасаются поставить Киеву ракеты, являются опасения того, что Вооруженные силы Украины будут ими наносить удары по целям на территории РФ.

Ранее журнал Der Spiegel писал, что правительство Германии изучает способы поставки Украине ракет Taurus из запасов Бундесвера (Вооруженных сил ФРГ) в ближайшие месяцы и что якобы в настоящее время ведутся тщательно засекреченные переговоры с представителями оборонной промышленности. По его информации, Шольц посредством технических модификаций Taurus хочет полностью исключить возможность нанесения Украиной ударов по российской территории с помощью дальнобойного оружия.

10 лет назад для Бундесвера было закуплено около 600 Taurus. Эти ракеты считаются аналогом британских Storm Shadow, которые уже поставлены Украине. Однако дальность германо-шведских ракет немного больше, она составляет до 500 км. Российская сторона неоднократно подчеркивала, что отправка Западом вооружений Киеву и содействие в обучении украинских военных лишь затягивают конфликт и не изменят ситуацию на поле боя. 

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  • В новости упоминаются
Страны
Германия
Россия
Украина
Продукция
Patriot ЗРК
SCALP
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