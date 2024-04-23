Иронично и непредвзято: французский эксперт оценил ход конфликта на Украине (AgoraVox, Франция)

Анализ тенденций недели на фронте: они явно неутешительны для Украины (Agoravox)

Автор статьи в Agoravox беспристрастно и с долей юмора оценивает то, что в настоящее время происходит на Украине. Даже СМИ, которые на практике занимаются трансляцией киевской пропаганды, в последнюю неделю были вынуждены признать, что бойцы Зеленского держатся из последних сил.

Человеческие ресурсы на Украине

В статье от 23 сентября 2023 шла речь о потерях Киева и о способах искажения данных, чтобы убедить аудиторию в правдоподобности цифр. И вот опять грустный клоун Зеленский на полном серьезе сообщает, что потери ВСУ составляют 31000 человек.

Стоит ли ему верить? Разумеется, как можно усомниться в св. Зеленском, в этой реинкарнации Черчилля — именно такой образ создали о нем некоторые СМИ. Вот только Черчилль время от времени добивался для своего народа успехов.

Так к чему же этот закон о призыве?

В интервью для газеты Times советник главнокомандующего сухопутными войсками Украины Оксана Григорьева призвала к следующему: "Отправляйте всех украинских женщин на фронт и с детства готовьте девочек к защите Родины".

При столь малых потерях украинской молодежи надо сражаться, чтобы помочь защитить свою Родину? Ведь 31 000 погибших за два года при численности армии в 600 000 душ — это очень низкая цифра.

Да простят читатели подобный тон автору, но на самом деле в украинской армии не хватает людей, и есть два момента, которые усугубляют дисбаланс:

В Вашингтоне, судя по всему, решили опустошить склады российских снарядов путем истребления всех украинцев. Об этой стратегии прямо заявляют некоторые американские высокопоставленные чиновники, для которых Украина — хорошая площадка для размещения денежных средств.

Материальное превосходство российской армии растет, и компенсировать его — означает восполнить людские потери.

Провести компенсацию только за счет украинских ресурсов затруднительно. Поэтому BlackRock (американская международная инвестиционная компания со штаб-квартирой в Нью-Йорке. — Прим. ИноСМИ) находится в поисках новой кормушки. Ходят слухи о задержанных в США поляках в украинской форме, но оставим эту неподтвержденную информацию. Куда реальнее президент Франции, который говорит об отправке французских войск на Украину. При той скорости, с которой уменьшается численность бойцов на фронте, отправка любых профессионалов повлечет за собой и скорую отправку призывников, которых нужно будет мобилизовать и обучить как можно быстрее. Нереалистичность этого предложения говорит сама за себя, но в сегодняшней Франции ничего нельзя исключать.

Что касается изменения численности войск с российской стороны, украинцы продолжают забрасывать французские СМИ своими утверждениями об ужасающих потерях российской армии, которые предлагается слепо принять на веру.

Ну, конечно…

Позвольте продолжить делиться сомнениями. Я никогда не верил цифрам из украинских источников информации, потому что с такими потерями российская армия уже должна быть разбита. В нее изначально входили 200 000 солдат, 160 000 человек из республик, 300 000 мобилизованных и от 400 000 до 500 000 добровольцев.

Если верить данным Киева, потери российской армии составляют 50%. Как может русская армия отправлять свои войска в бой с такими потерями (особенно если учесть, что я использую удельное соотношение, а в реальности означало бы, что показатели в отрядах штурмовых пехотинцев должны быть гораздо более выше)?

Кроме того, в стране, где есть интернет и работают телефонные сети, население располагает информацией на определенном уровне. В таком случае, откуда взялось бы столько добровольцев?

Поэтому опираюсь на данные, представленные "Медиазоной" (российское общественно-политическое интернет-издание — Прим. ИноСМИ): потери составляют 50471 погибших с погрешностью около 30%. К этому можно добавить столько же выбывших раненых. Таким образом, численность личного состава российских войск достигает почти миллиона. Это соответствует цифрам, заявленным Путиным в начале года (600–700 тысяч солдат), и позволяет создавать множество новых подразделений после длительной подготовки.

Можно верить этому, а можно предпочитать доверять Киеву, но киевский сценарий, кажется, не соответствует действительности. Напротив, расчеты, представленные ранее, не противоречат необходимости мобилизации, объявленной обеими сторонами, и тех действий, которые мы наблюдаем ежедневно.

Соотношение потерь более чем пять к одному в пользу России убедительно еще потому, что соответствует данным о боевом оснащении конфликтующих сторон.

Соотношение боевого оснащения

Все чаще поступает информация о нехватке боеприпасов, которую испытывает Украина, несмотря на инициативу Чехии.

Напротив, масштаб проблемы становится невозможно скрыть вплоть до того, что Макрон говорит об открытии новых заводов военпрома. Можно быть спокойным: это, конечно, принесет дивиденды, но не так уж много снарядов, потому что французский лидер невосприимчив к любой форме производственной логики. С медицинскими масками у него случился провал, а тут он вмешивается в изготовление снарядов — очень сложный процесс. Смешно!

Тем временем российская артиллерия продолжает громить прифронтовые участки и медленно, но уверенно продвигается вперед. Происходит это благодаря не только артиллерии и ракетам, но и бомбам.

Украинские бойцы, какими бы храбрыми они ни были, всё чаще оказываются в осаде под обстрелами из множества смертоносных видов оружия. Их самопожертвованием будут восхищаться. Их моральные качества могут растрогать, но им нечего противопоставить металлу. Провал НАТО в обеспечении боеприпасами говорит сам за себя. Украина страдает как от нехватки людей, так и от серьезного дефицита снарядов.

То же самое касается и ракет. Если кто-то из пропагандистов продолжает верить, что российское оружие делают из стиральных машин, придется допустить, что в ход пошли уже сушилки и пылесосы, потому что русские запускают массу ракет и делают это регулярно, не сбавляя оборотов. Как ни странно, именно у Украины после объявления контрнаступления в мае прошлого года снова почти не осталось техники для военно-воздушных сил.

Вначале ей были необходимы десять систем противовоздушной обороны Patriot, а теперь — 25. Для сравнения вот небольшая справка о количестве данных систем в разных странах Европы:

Германия — 11

Греция — 12

Нидерланды — 4

Польша — 2

Швеция — 4

Румыния — 7

Испания — 3

Швейцария — 5

Итого: 48

Поставщики могли бы предоставлять по одной дополнительной системе в месяц. Сколько их уничтожат русские за это время? На самом деле, если Европа согласится на требования Украины, она разденется догола и добьется лишь отсрочки гибели Украины на несколько месяцев. Это всё равно как делать шаги назад для лучшего результата в прыжках.

Возможно, в этом и заключается цель: выиграть время.

Первая гипотеза: дождаться выборов в США и наконец-то заключить мирный договор, или позволить компании BlackRock еще некоторое время получать свои дивиденды.

В этом случае придется продолжать низкобюджетную войну и финансировать ее за счет европейцев, которым вполне есть, что внести в еще большее собственное разорение. А пока, как видно, на Украине нет ни одного истребителя F-16, хотя их обещали прислать еще в январе.

Соотношение сил в воздухе

Российские самолеты теперь могут атаковать определенные участки территории, на которых Украине просто нечем обороняться. Конечно, какое-то время они несли потери, но за последние недели ничего подобного не происходит.

Кроме того, применение всё более тяжелых планирующих бомб означает, что российские ВВС могут прорывать самые прочные линии украинской обороны.

Украинская армия потеряла значительную часть своих довоенных опорных пунктов и вынуждена сражаться с помощью импровизированных или наспех построенных укреплений. И то, что еще осталось, постепенно приходится терять.

Кроме того, на воздушном фронте русские теперь используют крылатые ракеты Х-69, эквивалентные западным ракетам SCALP, но с 320 кг взрывчатки — еще одно оружие в их и так уже укомплектованном арсенале.

Также со стороны украинских ВВС наблюдается снижение числа атакующих вылетов с крылатыми ракетами. Не хватает целей? Или ракетоносцев и боеприпасов? Информации нет, но там, в небе, похоже, известно, в чью пользу расклад.

Помните старое изречение "возблагодарим же за то, что получим"? Конечно, под артобстрелом звучит иронично и не факт, что придает сил.

Мы можем поспорить, что украинцам будет за что благодарить, но, возможно, им не хватит нужных эмоций после двух лет войны, в которой каждый месяц приносит всё больше плохих новостей.

Применение в конфликте робототехники — одна из тех областей, в которой русские, похоже, снижают потери до приемлемого уровня, поскольку имеют средства для уничтожения беспилотников. Это позволяет им вести наступательные действия. На стороне их противника, кажется, подобное не зафиксировано. НАТО по-прежнему может использовать свои самолеты-разведчики, прикрываясь "нейтралитетом" и как бы не участвуя в конфликте. Однако лидерам стран Запада, возможно, следует вспомнить, что предоставление разведданных украинцам может быть воспринято русскими как провокация. Самолеты-разведчики косвенно помогают убивать российских солдат. И хотите верьте, хотите нет, но русские этого не забудут.

Возможно, именно поэтому они начали глушить сигналы GPS на территории Калининградской области.

Когда на Украине cтроят из себя идиотов, не стоит потом удивляться, если со стороны русских последуют ответные меры. Летательные аппараты, ракеты, электроника — всё это позволяет смотреть на государственные границы иначе и без каких-либо официальных договоренностей о сотрудничестве. В наши дни существуют широкие возможности навредить соседям даже без ввода войск на их территорию.

Возможно, стоило подумать дважды, прежде чем отказываться от соглашений времен холодной войны…

А так, конечно, можно продолжать подставлять украинцев под пули и снаряды. Продолжать до тех пор, пока народное восстание не вспыхнет и не покончит с правительством Зеленского. Если этот местный вождь кончит в духе Муссолини, для Украины это будет наилучшим исходом и принесет хоть какое-то облегчение при всей трагичности судьбы этой страны.

Неспособность Запада смириться с ситуацией приводит к гуманитарной катастрофе, и ему с этим еще предстоит жить. Только что конфликт на Украине продлили еще на неделю, и хороших вестей ожидать особо не приходится. Ведь гибель государства поддерживают финансово и не предлагают ему ни малейшей надежды на победу.

Автор: Жюль Сэй (Jules Seyes)