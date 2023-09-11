Президент Сербии обвинил страны Запада в том, что они мешает республике вооружать свою армию

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Руководство Сербии не первый год находится в непростых условиях постоянного давления Запада как по поводу непризнания самопровозглашенной Республики Косово, так в связи с отказом поддерживать антироссийские санкции. При этом страна фактически окружена недружественными, а веренее подконтрольными Брюсселю и Вашингтону государствами, не имея возможности продолжать партнерские отношения со своим историческим союзником в лице России.

Президента Сербии Александра Вучича, конечно, можно критиковать за попытку «усидеть на двух стульях» между Востоком и Западом. Но при этом не следует забывать, что любой опытный лидер страны, радеющий не на словах, а на деле за интересы и безопасность своих граждан, должен быть не только твердым, но и гибким, когда это требуется. Как ранее образно ответил на обвинения в дуализме сербский президент, у него есть собственный «стул, который не стоит шатать».

Если Белоруссия, к примеру, может защититься от недругов из НАТО российским «ядерным зонтиком», то после начала СВО Белград вообще лишился логистической возможности получать вооружения из РФ. При этом и Запад не позволяет Сербии закупать свое оружие, используя это как один из рычагов давления на все еще непокорного Вучича.

Сегодня в ходе торжественной церемонии присвоения офицерских званий молодым военнослужащим сербской армии президент республики Александар Вучич заявил, что западные страны не позволяют Сербии приобретать оружие и амуницию на Востоке, а также сами отказывают в снабжении. Церемония присвоения первого офицерского звания 175 курсантам Военной академии и медицинского факультета Военно-медицинской академии прошла на площади перед зданием Национального собрания Республики Сербия.

Нам нелегко вас вооружать и экипировать, потому что мы хотим купить оружие на Востоке и не можем, потому что нам не позволяют эти с Запада. Когда мы хотим купить оружие и амуницию на Западе — не можем (это сделать), потому что они спрашивают: А зачем вам это оружие и амуниция?

— заявил Вучич, выступая перед молодыми офицерами.

Глава государства отметил, что целью такой стратегии Запада является стремление ослабить Сербию, о чем некоторые европейские политики говорят в открытую. Он добавил, что предстоит еще приложить много усилий для того, чтобы никому в мире в голову не могло прийти «нападать на нашу страну». При этом Вучич подчеркнул, что молодые офицеры должны быть готовы в любой момент встать на защиту Родины.