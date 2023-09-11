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ТАСС

Британия заявила о намерении предотвращать удары в Черном море по судам с продовольствием

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Сухогруз Razoni с украинским зерном на рейде Стамбула
Сухогруз Razoni с украинским зерном на рейде Стамбула.
Источник изображения: Фото: TASS/Zuma

В канцелярии главы британского правительства Риши Сунака отметили, что Лондон будет использовать свои возможности по осуществлению наблюдения, разведки и сбора информации, чтобы отслеживать деятельность России в акватории

ЛОНДОН, 8 сентября. /ТАСС/. Минобороны Великобритании начнет проводить разведывательную операцию в акватории Черного моря, чтобы предотвращать удары по судам, везущим продовольствие или направляющимся в украинские порты. Об этом говорится в заявлении канцелярии главы британского правительства Риши Сунака, распространенном в четверг вечером.

"Мы будем использовать наши возможности по осуществлению наблюдения, разведки и сбора информации, чтобы отслеживать деятельность России в Черном море, публично заявлять о признаках подготовки ударов по гражданским судам или черноморской инфраструктуре, а также, чтобы выявлять ответственных за атаки, противодействуя ложным заявлениям, направленным на то, чтобы снять подозрения с России", - сказано в документе.

Кроме того, Сунак намерен вскоре провести в Великобритании саммит по продовольственной безопасности в связи с прекращением действия зерновой сделки. На мероприятие, которое пройдет при поддержке благотворительного фонда Билла и Мелинды Гейтс, будут приглашены представители правительств разных стран мира, международных организаций, НПО и бизнеса, ученые и эксперты. Официальное объявление об этом премьер сделает, прибыв в Нью-Дели, где 9-10 сентября будет проходить саммит Большой двадцатки (G20).

"Завтра лидеры G20 соберутся в Дели, чтобы обсудить главные вызовы, с которыми сталкивается мир, включая резкий рост стоимости жизни, вызванный действиями [президента РФ Владимира] Путина. Уже второй год подряд участие российского президента в мероприятии не ожидается, - заявляют на Даунинг-стрит. - На саммите премьер-министр подчеркнет важность того, чтобы те, кто решил приехать, показали себя лидерами, оказывая помощь наиболее уязвимым жителям планеты, чтобы справиться с ужасными последствиями развязанной Путиным войны, а также решать более широкие проблемы, включая изменение климата и обеспечение стабильности глобальной экономике".

Лондон также намерен выделить дополнительные £3 млн ($3,75 млн) Всемирной продовольственной программе для отправки украинского зерна и в страны, которые сильнее всего страдают из-за повышения цен на продовольствие.

Реализация сделки, которая предполагает вывоз украинского зерна из черноморских портов и нормализацию экспорта российской сельхозпродукции и удобрений на мировые рынки, была прекращена 17 июля по причине невыполнения части, касающейся России. Выступая 4 сентября в Сочи на пресс-конференции по итогам переговоров с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, Путин заявил, что Москва готова вернуться в зерновую сделку в течение нескольких дней с момента выполнения данных ей ранее обещаний. 

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  • В новости упоминаются
Страны
Великобритания
Россия
Турция
Персоны
Путин Владимир
Эрдоган Реджеп
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