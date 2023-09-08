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Военное обозрение

Американские эксперты выражают обеспокоенность по поводу разработки БПЛА с искусственным интеллектом для ВВС США

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Источник изображения: topwar.ru

Искусственный интеллект все активнее внедряется в различные сферы человеческой деятельности. Между те самые передовые разработки, по традиции, появляются в армии.

В частности, прямо сейчас американские компании Kratos Defense & Security Solutions работают над созданием беспилотника-невидимки XQ-58A Valkyrie, который сможет полностью управляться искусственным интеллектом. Разработка ведется в интересах ВВС США.

Главной целью проекта, как заявляют в Пентагоне, является создание полностью автономного дрона, который мог бы занять место пилотируемых самолетов в потенциальном конфликте, тем самым, снизив потери среди пилотов и дорогой техники.

Стоит напомнить, что первые успешные летные испытания «Валькирии» прошли еще в 2019 году. При этом в недавних тестах он показал эффективное взаимодействие с истребителем F-15E Strike Eagle.

Казалось бы, американский ВПК добился серьезных успехов в сфере будущего применения в армии технологий на основе ИИ. Однако у некоторых военных экспертов такая перспектива вызывает серьезную обеспокоенность.

Например, со слов аналитика Pioneer Development Group Кристофера Александера, который поделился своим мнением с репортерами Fox News Digital, с одной стороны, создание XQ-58A Valkyrie откроет перед ВВС США огромные возможности в плане более агрессивного использования своего вооружения с практически отсутствующими рисками для американских военных. С другой, остро встает вопрос вероятности выхода машины, управляемой ИИ, из-под контроля, что может привести к самым непредсказуемым и серьезным последствиям.

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  • В новости упоминаются
Страны
США
Продукция
F-15
Компании
Kratos Defense
Проекты
AI
БПЛА
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