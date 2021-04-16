"Такого у них еще не было": ВВС США меняют тактику воздушного вторжения

МОСКВА, 15 апр — РИА Новости, Николай Протопопов. Стаи автономных дронов, радиолокационная разведка и ударное вооружение — перспективный американский беспилотник XQ-58A Valkyrie вышел на очередной этап испытаний. Разработчики продемонстрировали, на что он способен в качестве носителя малоразмерных БПЛА. Также утверждают, что "Валькирия" обладает искусственным интеллектом и в воздушном бою сможет взаимодействовать с истребителями пятого поколения F-35 Lightning. Что еще известно о проекте — в материале РИА Новости.

Попытка сэкономить

Малый беспилотник с борта тяжелого дрона "Валькирия" запустили впервые. Аппарат доставили в точку сброса во внутреннем отсеке, где предполагается размещать и другие системы вооружения.

Это уже шестой испытательный полет "Валькирии". На этот раз проверили совместимость "ударника" с небольшими беспилотниками типа ALTIUS-600 массой около 12 килограммов. Такой БПЛА берет три килограмма полезной нагрузки: компактные комплексы радиоэлектронной борьбы, оборудование для разведки и наблюдения. Может быть и дроном-камикадзе.

Тяжелый многофункциональный беспилотник Kratos XQ-58A Valkyrie разрабатывают с 2016-го. Примечательно, что одна из главных целей программы — снижение затрат на применение боевой авиационной техники. Даже с учетом огромного военного бюджета США, потеря одного или сразу нескольких самолетов в каком-либо вооруженном конфликте влетит Пентагону в копеечку.

Так, стоимость последних версий истребителей-бомбардировщиков F-15 или "невидимых" F-35 переваливает далеко за сотню миллионов долларов. А "Валькирия" обходится примерно в два миллиона долларов, что сравнимо с крылатой ракетой "Томагавк".

В Вашингтоне уверены: армии необходимы гораздо более дешевые летательные аппараты, которые хоть и не обладают такими возможностями, как полноценные боевые машины, однако готовы выполнять ударные или разведывательные функции.

Американские стратегические бомбардировщики B-1B Lancer в сопровождении истребителей F-35 ВВС Норвегии Источник изображения: © Фото : Royal Norwegian Air Force

У конструкции дрона открытая архитектура, это позволяет быстро и дешево модифицировать технику в зависимости от поставленных задач. Разработчики XQ-58A Valkyrie заверяют, что стандартный беспилотник преодолеет более двух тысяч миль, а в его внутреннем отсеке поместятся две авиабомбы или несколько малых БПЛА. Дрон выполнен по стелс-технологии, что делает его малозаметным для систем противовоздушной обороны.

При этом "Валькирия" располагает алгоритмами искусственного интеллекта. Беспилотники будут работать в паре с боевыми истребителями в качестве ведомых — наносить бомбовые и ракетные удары, а также при необходимости прикрывать собой головной самолет.

Беспилотный летательный аппарат XQ-58A Valkyrie Источник изображения: CC0 / 88 Air Base Wing Public Affairs /

Новая тактика

По словам военного эксперта Алексея Леонкова, проект "Валькирия" задуман как многофункциональная платформа. Предусматривается, в частности, разведывательный вариант беспилотника, который должен идти впереди группы тактической авиации, версия воздушного комплекса радиоэлектронной борьбы, имитатор крупноразмерного самолета для создания ложной цели для систем ПВО противника, а также носитель малоразмерных дронов узконаправленного действия.

XQ-58A Valkyrie предполагают использовать и в качестве ударного беспилотника, причем применять сразу несколько единиц под управлением и контролем пилотов истребителей пятого поколения F-35. Идея в том, чтобы БПЛА и истребитель, выполненные по стелс-технологии, незаметно подкрадывались к цели.

"Таким образом, попытаются выстроить три эшелона, — предположил эксперт в беседе с РИА Новости. — Впереди — малые дроны, затем "Валькирии" и только за ними тактическая авиация. Американцы рассчитывают, что наши радиолокационные станции и радары комплексов ПВО увидят множество целей и среагируют на них, израсходовав весь боезапас зенитных ракет. А когда им придется перезаряжаться, прилетят самолеты и раскатают всю противовоздушную оборону".

Однако, добавил Леонков, Пентагону стоит учитывать, что у России есть станции дальнего радиолокационного надгоризонтного обнаружения, засекающие цели за тысячи километров от границ.

"РЛС определят, что, например, с аэродромов Великобритании поднялась сотня объектов, а при подходе к нашим границам превратилась в тысячу, — объясняет он. — Сразу будет понятно, что большая часть целей — ложные. Но тактика, конечно, интересная. Очевидно, что сегодня потенциальный противник делает ставку на массовость средств воздушного нападения, широко используя приманки".

РЛС "Воронеж-М" заступила на опытное боевое дежурство под Иркутском Источник изображения: © РИА Новости / Гирфанов Руслан

Русский ответ

В России тоже имеются подобные разработки. Например, автоматизированный комплекс "Гром", который создают как в ударном варианте, так и в качестве носителя мини-дронов.

"Гром" впервые публично представили в 2020-м. Его главное предназначение — поддержка истребителей Су-35 и Су-57. В частности, уничтожение системы ПВО противника, обеспечение безопасности пилотируемых ударных машин.

Аппарат взлетной массой семь тонн может нести на внешних точках подвески и во внутреннем отсеке около полутора тонн полезной нагрузки. Дальность — до 800 километров. Среди доступного вооружения — ракеты класса "воздух — земля" и корректируемые авиабомбы калибра до 500 килограммов.

Кроме того, по данным СМИ, "Гром" готов взять на борт "рой" малоразмерных беспилотников — десять аппаратов возьмут на себя роль разведчиков или их оснастят боевой частью. "Дрон-матка" управляет мини-БПЛА и координирует их действия в зависимости от обстановки.

Еще один российский тяжелый беспилотник с искусственным интеллектом — С-70 "Охотник" — проходит летные и наземные испытания. Леонков пояснил, что этот аппарат, хоть и с ударными функциями, все же главным образом представляет собой летающую систему целеуказания, причем морскую.

"То, что сейчас летает, — это не тот "Охотник", который поступит на вооружение, — уточняет эксперт. — Конечный вариант изготовят немного по другим технологиям с низкой радиолокационной заметностью. Его главная задача — целеуказание корабельным ударным группировкам. Ведь наши "Калибры" или "Цирконы" должны бить точно в цель за тысячи километров. "Охотник" скрытно подойдет к какому-либо соединению, авианесущей группе и передаст координаты, не выдавая себя".

Беспилотный летательный аппарат "Гром" на выставке вооружений Международного военно-технического форума "Армия-2020" Источник изображения: © РИА Новости / Григорий Сысоев

Ранее источник в ОПК сообщил РИА Новости, что второй опытный образец тяжелого беспилотника построят к концу лета. Это предсерийная модель, а не экспериментальный аппарат — демонстратор технологий.

С-70 "Охотник" выполнен по схеме "летающее крыло", взлетная масса — 20 тонн, размах крыла — 19 метров. Дозвуковой. Первый раз дрон поднялся в небо в августе 2019-го. Аппарат сможет выполнять боевые задачи самостоятельно, а также работать в паре с истребителями Су-57. В рамках испытаний БПЛА уже наносил бомбовые удары по наземным целям, а также летал с функциональными имитаторами ракет класса "воздух — воздух".