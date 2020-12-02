JB Press (Япония): Японии нельзя отстать от США и Китая в разработке военного искусственного интеллекта

Бывший заместитель начальника штаба японских сил самообороны генерал-полковник в отставке Ёсикадзу Ватанабэ предупреждает, что если Япония не приложит срочных усилий к разработке военного искусственного интеллекта, то потерпит поражение в военном столкновении с Китаем, значительно вырвавшимся вперед в этой области.

В настоящее время в мире разворачивается ожесточенная конкуренция за разработку искусственного интеллекта (ИИ). Президент России Владимир Путин даже сказал: «Тот, кто обладает ИИ, тот контролирует мир». Сейчас впереди всех в этом отношении находятся Соединенные Штаты, но Китай также задействует все силы государства в этой области и добивается значительных результатов. Фоном для этого служит недавнее заявление Председателя КНР Си Цзиньпина, «о том, что Китае намерен в 2030 году стать в области ИИ первым в мире». В этом контексте необходимо особо отметить то обстоятельство, что Китай пытается осуществить «военную революцию, основанную на искусственном интеллекте», стремясь найти для ИИ применение во всех видах вооруженных сил. Ранее автор опубликовал книгу «Будут ли японские силы самообороны разбиты Народно-освободительной армией Китая!?». В ней я указал, что превосходство в использовании ИИ в военных целях будет определять победу в будущих войнах. В книге автор призвал японские силы самообороны, которые сильно отстают от армии США и Народно-освободительной армии в этой области, уделить военному применению ИИ самое пристальное внимание.

Области военного применения ИИ

Военное применение ИИ стало глобальной тенденцией. Ожидается, что с его помощью современные армии будут достигать значительно большей эффективности в своих действиях и экономии сил и средств.

Что касается применения ИИ в случае реальной войны, то в здесь лидируют американские военные, однако Народно-освободительная армия Китая буквально "наступает им на пятки".

Китай определяет ИИ как приоритетную технологи будущего и провозглашает, что "в 2030 году он станет первым в мире в области искусственного интеллекта". Как заявляет Председатель КНР Си Цзиньпин, Китай должен сосредоточиться в этой сфере на объединении "военных и гражданских ресурсов", стремясь к "военной революции искусственного интеллекта" путем использования гражданских технологий ИИ в военных целях. В этом контексте особый упор должен быть сделан на развитии беспилотных систем (беспилотных роботов, дронов, корабельных систем и подводных лодок и т. д.). При этом китайцы уверены в том, что такая линия радикально изменит лицо будущей войны.

В общем плане, области военного применения ИИ - это личный состав вооруженных сил, это информация, это планирование и проведение операций, это управление войсками, это медицина и т. д.

С помощью установки ИИ в систему беспилотных аппаратов обеспечивается повышение их "ителлектуализации" и автономности. Это, например, снабженные ИИ надводные корабли, беспилотные подводные аппараты, роботы и т. д.

・ ИИ можно использовать во всех областях кибервойны: защите от кибератак противника, осуществлении собственных кибератак и сборе военной информации.

・ ИИ может использоваться для сбора, анализа и оценки разных электромагнитных излучений в электромагнитной войне.

・ ИИ может эффективно применяться в области информационных операций, таких как синтезирование, обработка и анализ разведывательной информации. Так, автоматические переводчики ИИ будут иметь большое значение в совместных операциях вооруженных сил Японии и США.

・ ИИ может эффективно применяться для подтверждения целей и оценки ситуаций. Это, например, системы распознавание лиц, системы оценки ситуаций на море и в космосе и т. д.

・ ИИ может использовать в военных играх, симуляторах военных операций и обучении / тренировках личного состава.

・ ИИ можно использовать в областях принятия решений и управления полем боя.

・ Его также можно использовать в логистической и транспортной сферах. Например, для создания оптимального военного плана снабжения, обслуживания и транспортировки с помощью ИИ.

・ ИИ может применяться для оценки физического и психического здоровья военного персонала на поле боя.

・ ИИ эффективен при борьбе с таким видом информационного оружия, как фейковые новости.

Как представляется такое военное применение ИИ универсально и применимо не только в США и Китае, но и в Японии.

Эксплуатация комбинаций пилотируемых и беспилотных летательных аппаратов

Существует высокая вероятность того, что в то время, когда Соединенные Штаты будут пока находиться в авангарде по военному применению ИИ, Китай будет внимательно следить за тенденциями развития искусственного интеллекта в США и копировать или подражать американским наработкам.

● "Мозаичные" операции

По мере дальнейшего развития автономных дронов в будущем будет важно разработать такие тактические варианты, в которых пилотируемые и беспилотные системы работают вместе, формируя единую боевую команду в достижении поставленных целей.

Что касается работы "совместных пилотируемых и беспилотных команд", хотелось бы обратить внимание на идею "Мозаичных операций" DARPA (Defense Advanced Research Projects Agency).

Беспилотная система, состоящая из нескольких автономных беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), летит впереди и сбоку от пилотируемых самолетов (например, "F-35" и "F-15") и выполняет различные задачи по их поддержке (сбор информации, мониторинг угроз, радиоэлектронная борьба, тревожащие отвлекающие атаки и т. д.).

Пилоты ставят перед БПЛА все новые новые задачи и сами принимают решения о своих действиях на основе информации, отправляемой с БПЛА.

БПЛА реагирует на вновь возникающие неожиданные угрозы и создающиеся возможности, выбирая лучший вариант из заранее определенных вариантов действий по выполнению своей миссии.

● План ВВС США Skyborg.

В контексте разработки агентством DARPA "мозаичных операций", ВВС США продвигают проект Skyborg.

Skyborg иногда используется как термин для обозначения (1) ИИ, установленного в БПЛА, или (2) автономного беспилотного летательного аппарата, оснащенного ИИ. Здесь он будет использоваться в смысле автономного беспилотного летательного аппарата

ВВС США рассматривают возможность интеграции системы Skyborg и пилотируемых самолетов.

Если Skyborg встроен в недорогие "одноразовые" БПЛА, пилоты, не боясь потерять их, могут направлять такие аппараты в заполненное противником воздушное пространство, избегая таким образом рисков для себя и дорогой пилотируемой техники.

ИИ может реагировать на угрозы быстрее, чем пилоты-люди.

Концепция Skyborg предназначена для работы в качестве надежного ведомого пилотируемых самолетов (например, F-35) и разрабатывается в сотрудничестве с ВВС Австралии.

Skyborg - это система, которая не является полностью расходным материалом, ее элементы могут использоваться повторно, но она предусматривает и допускает потери при работе в тяжелых боевых условиях.

В качестве кандидата для применения в системе Skyborg в июле 2020 был выбран БПЛА "XQ-58A Valkyrie", представляющий собой выполненный по технологии "стэлс" малозаметный БПЛА компании Kratos Defense & Security Solutions. По нему с компанией уже подписан соответствующий контракт.

"Валькирия" примерно вдвое меньше F-35 и стоит от 2 до 3 миллионов долларов за единицу, тогда как один истребитель F-35 стоит около 100 миллионов долларов.

Поскольку первый полет БПЛА "XQ-58A Valkyrie" в марте 2019 был успешным, впоследствии аппарат удачно выполнил еще четыре испытательных полета.

● Преимущества автономных беспилотных летательных аппаратов

Автономные беспилотные летательные аппараты могут иметь преимущества перед пилотируемыми самолетами в воздухе, на земле или в море. Они экономят затраты на оплату труда военного персонала и часто оказываются более агрессивными и настойчивыми в достижении целей, чем люди.

БПЛА не устают, ничего не боятся, не отчаиваются и не злятся. Они дешевле и меньше пилотируемых самолетов.

Им не надо защищать отсутствующих пилотов от атак противника. Их можно использовать массово.

Автономный БПЛА стал незаменимым в современной войне, поскольку научился выполнять самые различные задачи (разведка, воздушные атаки и т. д.).

В частности, отдельные типы малозаметных стелс-БПЛА действуют как "копья", прорывающиеся через сети современной противовоздушной обороны, а некоторые БПЛА предназначены для "засадных операций" и терпеливо ожидают в воздухе появления противника.

Автономный ударный дрон для подавления средств радиолокации врага может летать в воздухе несколько часов и атаковать в тот момент, когда срабатывает радар ПВО противника и происходит излучение им радиоволн.

Кроме того, сейчас разрабатываются автономные высотные БПЛА в качестве резервных каналов передачи данных при уничтожении спутников или в качестве надежной платформы лазерного оружия для перехвата вражеских ракет.

Большие БПЛА используются как авиационные заправщики и для транспортировки военных грузов. Тот же БПЛА "XQ-58A Valkyrie" также проходил испытания в качестве самолета-заправщика.

● Установка ИИ в другие беспилотные системы

Беспилотные подводные аппараты (БПА) собирают данные с сетей противолодочных датчиков в труднодоступных районах мирового океана и используют активные гидролокаторы и сонары для выполнения различных сложных и опасных задач, таких как, локация минных постановок у берегов противника и т. д. Они могут использоваться для патрулирования и для нанесения ракетных ударов по чужим подводным лодкам.

Несмотря на то, что эти проекты связаны с большими техническими трудностями, их разработка в настоящее время серьезно ускоряется.

Военные инженеры сейчас работают над тем, чтобы придать автономным роботам на поле боя максимальную механическую прочность и обеспечить их защиту путем создания высокопрочных каркасов и вооружения их различными электронными устройствами. Вполне возможно, что уже в ближайшее время такие роботы будут участвовать в специальных боевых операциях вместе с силами спецназначения.

Самое большое изменение характера современной войны происходит в результате одновременного использования множества беспилотных самолетов - т. н. "роя" или "стаи".

Стаи БПЛА в ближайшее время кардинально изменят течение военных операций. Рой обеспечивает массовость атаки, ее высокую координацию, интеллектуальное наполнение и скорость.

Ожидается, что технология управления роем БПЛА решит основные проблемы вооруженных сил Соединенных Штатах.

Хотя армия США и очень эффективна, она в то же время и очень дорога, выполняет сразу множество задач и полагается на "материнскую плату", которую нельзя заменить в случае потери в конфликте.

Например, один F-35 стоит более 100 миллионов долларов, атомная подводная лодка - 2,7 миллиарда долларов, а авианосец типа "Джеральд Р. Форд" - 20 миллиардов долларов, включая палубную авиацию. Стаи БПЛА могут заменить этих "опорные колонны" американской военной машины.

В Соединенных Штатах существует план "недорогой технологии создания роя БПЛА", который быстро, как зенитное орудие, выпускает в воздух за короткое время сотни аппаратов. Есть также мобильные системы, которые запускают многочисленные "стаи" дронов с транспортных самолетов или колесных наземных систем.

Китай - мировой лидер в области ИИ к 2030 году

Китай обозначил ИИ как самую приоритетную технологию в битве за свое превосходство над США, и в июле 2017 года объявил о "плане развития ИИ нового поколения".

В этом плане руководством КНР поставлена амбициозная цель: "Китай должен стать мировым лидером в области разработки искусственного интеллекта к 2030 году".

Председатель КНР Си Цзиньпин заявляет о том, что "лидерство в области технологий искусственного интеллекта необходимо Китаю для того, чтобы победить, в военном и экономическом глобальном соревновании" и что "Китаю нельзя полагаться в этом на импорт зарубежных технологий".

В КНР признают, что "борьба за первенство в области искусственного интеллекта - это соревнование между двумя мировыми супердержавами - Соединенными Штатами и Китаем", и в этой борьбе Китаю нужно приложить максимальные усилия для того, чтобы догнать и перегнать Америку.

Китай уже является самой передовой страной в области ИИ после Соединенных Штатов, а инвестиции Китая в ИИ превышают инвестиции США, и по ним КНР занимает первое место в мире. По количеству патентных заявок в области ИИ Китай уступает только США, а по количеству научных статей по ИИ обгоняет Америку.

У Китая есть шанс обогнать Соединенные Штаты в области искусственного интеллекта благодаря большим государственным расходам на ИИ, наличию свободно доступных объемных данных и способности привлекать к работе над ИИ самых талантливых людей.

В том, что касается военного использования ИИ, Китай заявил: "ИИ обеспечит военное превосходство над Соединенными Штатами. С точки зрения возможности использования большого массива данных и стратегии объединения военных и гражданских ресурсов, Китай имеет преимущество перед Соединенными Штатами в военном использовании искусственного интеллекта".

ИИ окажет большое влияние на будущие военные и стратегические отношения между США и Китаем. В частности, усилия Китая по усилению автономности искусственного интеллекта будут иметь большое значения для судьбы будущей "военной революции" в КНР.

Китай уже начал экспорт в другие страны вооруженных автономные беспилотных самолетов, оснащенных искусственным интеллектом для целей наблюдения.

Конечная цель - это ведение боя без участия человека?

В Китае ИИ переводит войну с "войны информаций" (термин, определяющий сутью войны информацию) на "войну интеллектов" (выражение, которое определяет сутью войны интеллект).

ИИ может помочь командирам быстро разобраться в ситуации на поле боя, а начальнику штаба Центрального военного совета - дать военным указания по наиболее эффективному использованию ИИ в стратегических военных операциях.

ИИ также улучшает качество военных игр, симуляторов, тренировок и упражнений. Это очень важно для Народно-освободительной армии Китая, у которой в последнее время отсутствует боевой опыт.

Китайские эксперты предсказывают, что "сингулярность, т. е. слияние человеческого и искусственного интеллекта на поле боя" наступит, когда ИИ и автономные беспилотные системы (беспилотные дроны, надводные корабли, подводные лодки, роботы и т. д.) получат массовое распространение.

Когда это состояние будет достигнуто, человеческий мозг может оказаться не в состоянии поспевать за скоростью принятия решений в бою, что станет делать за него искусственный интеллект.

Таким образом, армия сможет освободить людей с поля боя и позволить им взять на себя роль координатора, перепоручив основную тяжесть ведения боевых действий искусственному интеллекту. Другими словами, вывести людей из района боевых действий.

ИИ должен широко применяться в силах самообороны Японии

Японские силы самообороны значительно отстают в использовании ИИ в военных целях от США и Китая. Если такая ситуация сохранится и дальше, то не исключено, что они потерпят поражение в случае столкновения с Народно-освободительной армией Китая в "интеллектуальной войне".

Прежде всего, ИИ должен применяться во всех операциях сил самообороны в мирное время. Искусственный интеллект следует использовать для повышения эффективности и экономии труда военных.

Персонал сил самообороны должны привыкнуть к ИИ и понять важность данных, необходимых для его разработки ИИ.

Другими словами, для разработки и применения искусственного интеллекта в японской армии сейчас наиболее эффективен "восходящий" принцип.

На самом деле, для насаждения ИИ в японских силах самообороны подошел бы и обычный "нисходящий" принцип, когда инициатива и указанию поступают сверху. Для этого необходимо было бы создать в Министерстве обороны научно-исследовательский институт искусственного интеллекта и разработать стратегию его развития применительно к Японии. Однако фактом остается то, что сейчас в японском МО отсутствует как интерес, так и возможности для этого.

В вооруженных силах США каждый вид вооруженных сил имеет исследовательское учреждение по развитию искусственного интеллекта, а Народно-освободительная армия Китая имеет как минимум две крупные лаборатории ИИ.

Весьма прискорбно, что у нашего Минобороны нет ни одной лаборатории ИИ. В этой связи представляется необходимым сделать сейчас главный упор хотя бы на те наработки по ИИ, которые имеются у нас в частном бизнесе.

Параллельно с разработками ИИ для мирного времени, нам следует активно переходить к задействованию искусственного интеллекта для БПЛА, запускаемых с мобильных платформ (наземных транспортных средств, морских надводных кораблей и подводных лодок, воздушных судов и т. п.).

И армия США, и Народно-освободительная армия постоянно совершенствуют эти платформы для запуска военных беспилотных аппаратов с ИИ.

Японии следует обратить самое пристальное внимание на системы взаимодействия пилотируемых и беспилотных летательных аппаратов, таких как американская Skyborg. И работать они должны не только в небе, но и на суше, в водных пространствах и в космосе.

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Ёсикадзу Ватанабэ - старший научный сотрудник Центра азиатских исследований Гарвардского университета. В 1978 году окончил Токийский университет. Далее поступил на военную службу. Служил на руководящих должностях в Министерстве обороны. Был заместителем директора Института военных исследований, заместителем начальника штаба сил самообороны, командующим восточным сектором обороны (Токио). Генерал-полковник в отставке.

Ёсикадзу Ватанабэ (Yoshikazu Watanabe)