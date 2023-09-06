Путин заявил, что Россия борется не с народом Украины, а с бандеровскими "нелюдями"

По словам президента, нужно поднимать и показывать данные, "чтобы не было никакого недопонимания, с кем мы боремся"

МОСКВА, 5 сентября. /ТАСС/. Россия в ходе специальной военной операции борется не с украинским народом, а с бандеровскими "нелюдям и их последышами". Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на заседании российского оргкомитета "Победа".

"Надо поднимать и показывать [данные]. Чтобы не было никакого недопонимания, с кем мы боремся. Чтоб было понятно и ясно, какие цели мы преследуем и кто является нашим противником. Не украинский народ, а вот эти нелюди и их последыши. Но нужно это показывать, все же есть", - подчеркнул он, говоря о жертвах бандеровцев на Украине, в том числе об убитых ими евреях.

Во время заседания помощник главы государства Владимир Мединский указал, что как минимум 13,5 млн мирных советских жителей стали жертвами фашистского геноцида в годы Великой Отечественной войны. "Включая те 1,5 млн евреев, убитых прихвостнями нацистов на Украине", - отметил он.

В ответ на что Путин отреагировал: "И все это есть в архивных документах: приказы, отчеты об исполнении этих приказов, фамилии и имена тех, кто это делал, фамилии и имена палачей. Все есть".