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Военное обозрение

В кадр попали ангары для французских истребителей Mirage 2000, способные защитить самолеты от атак беспилотников

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Источник изображения: topwar.ru

В сети опубликованы кадры, на которых запечатлены ангары, защищающие от внешнего воздействия французские истребители Mirage 2000. Подобные сооружения теоретически способны уберечь технику от предполагаемых атак беспилотников.

В то же время Генштаб МО РФ для защиты стратегических бомбардировщиков Ту-95МС и Ту-160, базирующихся на военном аэродроме в Энгельсе, вместо постройки каких-либо защитных сооружений предпочел распорядиться обложить самолеты автомобильным покрышками. По оценкам специалистов, затраты на строительство ангаров для самолетов несоизмеримо ниже потенциального ущерба при повреждении или уничтожении самолета стоимостью в 4 миллиарда рублей.

Источник изображения: topwar.ru

Источник изображения: topwar.ru

Источник изображения: topwar.ru

Далеко не во всех случаях стоит перенимать опыт "прогрессивного Запада", однако в некоторых случаях, в том числе в этом, возведение ангаров или других защитных сооружений на военных аэродромах является критической необходимостью.

Киевский режим, против которого в настоящее время проводится специальная военная операция на Украине, при помощи своих западных кураторов постоянно осуществляет террористические атаки на объекты на территории России. При помощи беспилотников были атакованы военные аэродромы в Крыму, Энгельсе и Псковской области, в результате которых были повреждены часть базирующихся там самолетов.

Установка защитных ангаров смогла бы в той или иной мере защитить самолеты, являющиеся одной из приоритетных целей украинских террористов.

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Страны
Россия
Украина
Продукция
Mirage-2000
Ту-160
Ту-95
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
БПЛА
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