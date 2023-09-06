Источник изображения: topwar.ru

В сети опубликованы кадры, на которых запечатлены ангары, защищающие от внешнего воздействия французские истребители Mirage 2000. Подобные сооружения теоретически способны уберечь технику от предполагаемых атак беспилотников.

В то же время Генштаб МО РФ для защиты стратегических бомбардировщиков Ту-95МС и Ту-160, базирующихся на военном аэродроме в Энгельсе, вместо постройки каких-либо защитных сооружений предпочел распорядиться обложить самолеты автомобильным покрышками. По оценкам специалистов, затраты на строительство ангаров для самолетов несоизмеримо ниже потенциального ущерба при повреждении или уничтожении самолета стоимостью в 4 миллиарда рублей.

Источник изображения: topwar.ru

Источник изображения: topwar.ru

Источник изображения: topwar.ru

Далеко не во всех случаях стоит перенимать опыт "прогрессивного Запада", однако в некоторых случаях, в том числе в этом, возведение ангаров или других защитных сооружений на военных аэродромах является критической необходимостью.

Киевский режим, против которого в настоящее время проводится специальная военная операция на Украине, при помощи своих западных кураторов постоянно осуществляет террористические атаки на объекты на территории России. При помощи беспилотников были атакованы военные аэродромы в Крыму, Энгельсе и Псковской области, в результате которых были повреждены часть базирующихся там самолетов.

Установка защитных ангаров смогла бы в той или иной мере защитить самолеты, являющиеся одной из приоритетных целей украинских террористов.