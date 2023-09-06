В США оценили удар «Кинжалом» с Су-34 в зоне СВО. Российским ракетам предрекли превосходство от Арктики до Сирии

Оснащение гиперзвуковыми ракетами Х-47М2 «Кинжал» многофункциональных истребителей-бомбардировщиков Су-34 Воздушно-космических сил (ВКС) РФ позволит российским войскам расширить свои возможности в зоне спецоперации (СВО). Об этом пишет американский журнал Military Watch Magazine (MWM).

Издание отмечает, что Су-34 требует значительно меньшего обслуживания и имеет более высокие показатели готовности, чем основной носитель «Кинжалов» МиГ-31. Следовательно, установка Х-47М2 на Су-34 окажет серьезные последствия на многих театрах военных действий, где имеются эти истребители, от Арктики и Дальнего Востока до Украины и Сирии.

MWM отмечает, что преимуществом «Кинжала» является их высокая маневренность в сочетании с приближающейся к 9 Махам скоростью. Эти характеристики делают изделие практически неуязвимым для средств противовоздушной (ПВО) и противоракетной (ПРО) обороны. К тому же Х-47М2 выходят из тех же цехов, которые выпускают ракеты 9М723 для наземного комплекса «Искандер-М», а производственные мощности этих предприятий за последний год многократно увеличились.

Преимущества установки «Кинжалов» на новые самолеты

Полковник в отставке Юрий Кнутов в беседе с «Лентой.ру» допустил, что теперь российские атаки по целям на территории Украины станут более внезапными. «"Кинжалы" использовались только с МиГ-31, причем с определенных мест базирования. Противник хорошо знал, что, если носитель "Кинжала" МиГ-31К засветился у аэродрома, значит, пошли гиперзвуковые ракеты», — объяснил он. Старт же ракет с других истребителей дезориентирует украинских военных.

Внезапность удара повысится в разы Юрий Кнутов военный эксперт, полковник в отставке

Заслуженный военный летчик Владимир Попов объяснил, что запуск гиперзвуковых ракет с истребителя-бомбардировщика Су-34 позволит повысить точность поражения целей. По его словам, Су-34 — практически одноклассник МиГ-31, но возможности прицельно-навигационного комплекса, который важен для пуска «Кинжалов», у Су-34 значительно выше. «Координировать действия по выходу точно в точку пуска "Кинжала" — ключевой момент. Надо дать ракете первоначальный старт с нужным курсом и с теми параметрами, которые заложены в программу ее полета. Это еще более повышает точность поражения цели», — сказал эксперт.

Использование «Кинжалов» по целям на Украине

Вооруженные силы (ВС) России используют гиперзвуковые ракеты по стратегически важным объектам военной инфраструктуры Украины. В частности, в мае в Киеве был уничтожен американский зенитный ракетный комплекс (ЗРК) Patriot. В попытке сбить «Кинжал» комплекс ПРО израсходовал 32 ракеты, выпущенных с восьми пусковых установок. Несмотря на такую плотность огня, «Кинжал» уничтожил сердце комплекса — радиолокационную станцию (РЛС) и пункт управления. Помимо Patriot, тогда же были уничтожены несколько позиций других зенитных систем.

В Киеве же утверждали, что им якобы удалось сбить шесть «Кинжалов». После этого министр обороны России Сергей Шойгу прокомментировал эти слова, заявив, что ВС РФ «не запускали столько "Кинжалов", сколько они всякий раз якобы сбивают своими заявлениями». Он добавил, что «количество "украинских перехватов"» в три раза больше, чем реальных пусков. Кроме того, украинская сторона «все время ошибается» с типом ракет. «Потому и не попадают», — поиронизировал он.

В свою очередь, военный эксперт Алексей Леонков предупредил, что Украина может лишиться всех ЗРК Patriot, если продолжит использовать их для отражения атак российских «Кинжалов». «Можно сказать, что ценой собственной жизни целая батарея дорогущего американского ЗРК уничтожила одну ракету "Кинжал", цель которой — уничтожить ЗРК», — указал аналитик.