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В США назвали последствия использования «Кинжалов» на Су-34 в СВО

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Х-47М2 «Кинжал»
Х-47М2 «Кинжал».
Источник изображения: bmpd

Оснащение гиперзвуковыми ракетами Х-47М2 «Кинжал» многофункциональных истребителей-бомбардировщиков Су-34 Воздушно-космических сил (ВКС) РФ позволит российским войскам расширить свои возможности в зоне спецоперации (СВО). На это указал американский журнал Military Watch Magazine (MWM).

Издание отмечает, что Су-34 требует значительно меньшего обслуживания и имеет более высокие показатели готовности, чем основной носитель «Кинжалов» МиГ-31. Следовательно, установка Х-47М2 на Су-34 окажет серьезные последствия на многих театрах военных действий, где имеются эти истребители, от Арктики и Дальнего Востока до Украины и Сирии.

Ранее военный эксперт Алексей Леонков рассказал, что вооруженные «Кинжалами» Су-34 позволят России увеличить количество поражаемых на дальних подступах целей. «Если МиГ-31К у нас ограниченное количество, то Су-34 — более 200. Количество носителей "Кинжала" выросло, соответственно, и количество поражаемых целей», — пояснил аналитик.

Ранее ТАСС со ссылкой на источник в военном ведомстве сообщил, что Су-34 применил гиперзвуковую ракету «Кинжал» в ходе специальной военной операции на Украине.

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Кинжал БР
МиГ-31
Су-34
Проекты
Арктика
ГЗЛА
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