Войти
Lenta.ru

Названа особенность пуска «Кинжала» с Су-34

757
0
0
«Кинжал» поражает на Украине только самые приоритетные цели
«Кинжал» поражает на Украине только самые приоритетные цели.
Источник изображения: Алексей Куденко/РИА Новости

Использование гиперзвуковых ракет «Кинжал» с истребителя-бомбардировщика Су-34 позволит повысить точность поражения целей. Особенность пуска «Кинжалов», которые раньше запускали только с истребителей-перехватчиков МиГ-31, с бомбардировщика назвал заслуженный военный летчик, генерал-майор Владимир Попов в беседе с «МК».

По его словам, Су-34 — практически одноклассник МиГ-31, но возможности прицельно-навигационного комплекса, который важен для пуска «Кинжалов», у Су-34 значительно выше.

«Координировать действия по выходу точно в точку пуска "Кинжала" — ключевой момент. Надо дать ракете первоначальный старт с нужным курсом и с теми параметрами, которые заложены в программу ее полета. Это еще более повышает точность поражения цели. В этом смысле у Су-34 возможности даже выше, чем у МиГ-31», — пишет издание.

Отмечается, что Су-34, так же как и МиГ-31, может нести одну ракету «Кинжал» на внешней подвеске. Высокое шасси самолета позволяет ему взлетать с большим боеприпасом. Также важно, что Су-34 выпускают серийно, а выпуск МиГ-31 прекратили. Поэтому узлы самолета можно доработать при выпуске. «Главное — обеспечить сопряжение головки самонаведения ракеты и прицельно-навигационного комплекса самолета», — отметили в материале.

Ранее ТАСС со ссылкой на источник в военном ведомстве сообщил, что Су-34 применил гиперзвуковую ракету «Кинжал» в ходе специальной военной операции на Украине.

В июле первый заместитель гендиректора «Ростеха» Владимир Артяков рассказал о серийном выпуске «Кинжала», который раньше производили для модернизации и завершения научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Украина
Продукция
Кинжал БР
МиГ-31
Су-34
Персоны
Артяков Владимир
Проекты
ГЗЛА
Похожие новости
06.09.2023
Полковник назвал роль гиперзвукового оружия в ходе СВО
05.09.2023
Россия применила «Кинжал» в ходе спецоперации. Что это за оружие и как оно меняет ситуацию на фронте?
05.07.2021
Forbes (США): флоты-противники НАТО и России тренируются в Средиземноморье в потоплении друг друга
11.01.2021
Облачные перспективы: что ждет военную авиацию России
04.09.2019
Кто хозяин на Черном море
03.09.2018
Площадка для оружия и пространство для общения
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 05.09 17:25
  • 54975
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 05.09 15:41
  • 1
Китай добился прорыва в производстве современных чипов
  • 05.09 15:26
  • 1
Американский Zumwalt начнет получать гиперзвуковое оружие
  • 05.09 14:05
  • 19
Эксперты оценили БМП «Манул» с 57-мм пушкой в качестве средства для противодействия форсированию противником водных преград
  • 05.09 11:40
  • 0
«Беглые» и белорусская оппозиция: какие мечты для Беларуси у каждой из них?
  • 05.09 09:12
  • 1
Новый министр обороны Украины имеет опасные качества
  • 05.09 08:52
  • 2
Эксперт: на SJ-100 импортозамещено около 40 систем и агрегатов
  • 05.09 06:59
  • 2632
Как насчёт юмористического раздела?
  • 05.09 05:27
  • 20
КТРВ впервые продемонстрирует на "Армии" авиационную крылатую ракету нового поколения X-69
  • 04.09 23:37
  • 1
Премьер Армении упрекнул российских миротворцев в невыполнении обязательств по обеспечению безопасности населения Карабаха
  • 04.09 12:12
  • 1
Российский полковник назвал плюсы и минусы сделанных из картона дронов ВСУ
  • 03.09 15:47
  • 5
Российские разведывательно-ударные мультикоптеры предложат на экспорт
  • 03.09 10:15
  • 3
Британия собирается заменить переданные ВСУ ракеты Storm Shadow сверхзвуковым аналогом из Израиля
  • 03.09 01:26
  • 7
Ракетный центр Макеева покажет макет перспективной ракеты "Корона" на форуме "Армия-2023"
  • 02.09 14:20
  • 52
Названа особенность новой лунной миссии России