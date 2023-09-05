США уже не верят в успех наступления ВСУ, но гонят украинцев в атаку

Agoravox: Байден гонит украинцев в атаку, чтобы отчитаться перед избирателями

В США уже поняли, что украинское "контрнаступление" обречено на провал, пишет автор статьи в Agoravox. Но Байдену и демократам нужны успехи накануне выборов, да и за десятки миллиардов для ВСУ надо отчитываться перед избирателями. И вот украинцев снова гонят в атаку по чужому приказу.

Чем характеризуются последние недели украинского "контрнаступления"? В конце августа Зеленский и его штаб, стремясь представить своим спонсорам в Вашингтоне хотя бы медийные победы, предупредили, что день независимости Украины станет днем террора для России. И во что вылилась вся эта "терроризация России": двум или трем надувным лодкам, на борту которых находилось около двадцати человек, удалось подобраться посреди ночи к берегам Крыма. Они повесили сине-желтый флаг на одном из бунгало туристического кемпинга на берегу Черного моря.

После того, как храбрые вояки, ограничившись этой "антикемпинговой" акцией, попали под удар, эта операция была объявлена французским каналом LCI "победой доблестной Украины", вдруг оказавшейся способной нанести удар по России. Для ничего не знающих ни о России, ни об Украине авторов LCI не имеет значения тот факт, что при этом погиб десяток украинских спецназовцев, главное – символика.

Эта история еще раз продемонстрировала, как мало значат жизни простых солдат и для украинских военачальников. Ведь даже с медийной точки зрения гибель этих украинских военнослужащих была бесполезна: именно в это время все СМИ Запада были переполнены обсуждениями гибели руководства ЧВК "Вагнер".

Работино: битва ни за что

Но Зеленский планировал объявить перед началом учебного года о других своих, еще более существенных победах, чтобы порадовать своего американского спонсора. И вот пошли сообщения о взятии его войсками деревни Работино, каковая виктория якобы открывала дорогу сначала на контролируемый россиянами Токмак, а затем на Мелитополь, к самому берегу Черного моря.

Работино – небольшой поселок с населением 480 человек, расположенный в 7 километрах от города под названием Орехов, отправной точки украинского наступления на этом участке. Орехов стоит перед самой передовой российской обороны. Она состоит из трех линий, защищающих город Токмак. Диспозиция следующая: чтобы добраться до Токмака, нужно преодолеть оборону глубиной 30 километрах, а Мелитополь находится от Токмака в 52 километрах.

Насчет Работино: вот уже более 80 дней украинский генштаб отчаянно пытается захватить это село, отправляя туда тысячи солдат, чтобы прорвать российскую оборону. По оценкам наблюдателей, Украина пожертвовала примерно двумя тысячами солдат и сотнями единиц техники ради этого небольшого поселка, насчитывающего около 200 домов.

Эта деревня не имеет никакой стратегической ценности, но русские используют в своих интересах навязчивую идею украинцев насчет необходимости взятия этой деревни. Неоднократные атаки украинской армии на это село с 4 июня приводят военных специалистов в ужас, поскольку сотни людей бесполезно погибают в отчаянных атаках, без снабжения и поддержки. Все это не приводит к сколько-нибудь значимому с военной точки зрения результату. Тем не менее украинский генеральный штаб был вынужден направить на штурм деревни знаменитую 82-ю бригаду с британскими танками Challengers. Эта бригада, считавшаяся самой вооруженной и боеспособной, была оставлена в резерве для использования при прорыве русских позиций, фактически была принесена в жертву при попытках захвата никому не нужной деревни, в результате чего украинский генштаб остался без каких-либо резервных войск на этом участке фронта.

Вашингтон требует больше жертв

Решение об этих безумных атаках, пожирающих людей, принималось не в Киеве, а в Вашингтоне. В современных военных действиях, как и во всяком другом действе, в конечном итоге музыку заказывает тот, кто это действо финансирует. LCI, пропагандистский канал НАТО, в некоторых вещах не ошибается. Так вот: LCIозаглавил одну из своих ежедневных передач словами на экране: "Украина, остающаяся под контролем американцев". Во время передачи генерал Франсуа Шовенси заявил, что "украинцам придется согласиться на гораздо большие потери, иначе им не разбить русских".

Генерал Шовенси в данном случае выступил как ставленник Вашингтона, который требует всё новых человеческих жертв. Официальные лица США и так давно жалуются, что украинские власти слишком заботятся о жизнях своих солдат, не желая проводить массированные атаки на минных полях и под артиллерийскими обстрелами.

The Times лаконично сообщает: "Официальные лица США говорят: есть опасения, что Украина станет неохотно идти на жертвы, и, может быть, именно этот тренд объясняет ее осторожные шаги в контрнаступлении. Проблема в том, что почти любая серьезная попытка прорвать позиции россиян, защищенных окопами и минными полями, приведет к значительным жертвам". Газета добавляет, что, несмотря на этот факт, "американские стратеги посоветовали Украине сосредоточиться на мариупольском направлении, что должно стать главным приоритетом Киева, а также на прорыве российских минных полей и оборонительных сооружений, даже если при этом украинцы потеряют большое количество солдат и техники".

The Wall Street Journal постоянно напоминает о главной причине недовольстве США: украинская армия, мол, слишком дорожит жизнью своих солдат. Какой-то украинский чиновник даже посетовал: "Мы выстроили стальную конструкцию для контрнаступления. Мы не можем ее воссоздать... Она исчезла".

Действительно, легче рассуждать о "мужестве одних и трусости других перед лицом врага" в вашингтонских кабинетах или в студии LCI, чем проверить собственную храбрость в донбасском окопе, постоянно подвергающегося бомбардировкам.

Но контрнаступление провалилось

Поразительно, но массовые человеческие жертвы замалчиваются западными СМИ, зато уничтожение одного российского танка становится "крупной победой над Путиным", оправдывающей отправку еще большего количества людей на ненужную смерть, поскольку контрнаступление провалилось.

Американские спонсоры этого конфликта требуют, чтобы Киев не обращал внимания на потерю человеческих жизней: более 45 000 украинских солдат погибли или пропали без вести в этом контрнаступлении, которое уже считается провалом атлантистов. Однако раболепный Зеленский в планах ничего не меняет: он лишь принял решение построить в Киеве на 260 гектарах кладбище на 400 000 мест, предвидя потери, к которым приведут новые требования США.

Десятки тысяч ненужных смертей

"Когда весной этого года Украина начала крупное контрнаступление, западные военачальники знали, что у Киева нет того вооружения – от снарядов до самолетов – которое им необходимо для вытеснения российских войск. Но Запад надеялся на мужество и изобретательность самих украинских военнослужащих", — пишут американские СМИ.

"Успех правительства Зеленского в достижении заявленных целей, в разгроме русских и возвращении украинских земель, включая Донбасс и Крым, кажется все менее вероятным". The Washington Post: "Разведывательное сообщество США полагает, что "если контрнаступление Украины не сможет достичь главного юго-восточного города Мелитополя, то это будет означать, что Киев не выполнил своей основной цели – отрезать сухопутный мост между Россией и Крымом в этом году".

Новое контрнаступление в 2024 году

Столкнувшись с провалом украинского прорыва, американцы хотят еще больше усилить атаки на Черное море и Крым. "Только при смене тактики и переходе к решительным шагам контрнаступление сможет набрать темп", — заявил высокопоставленный американский чиновник.

На встрече, состоявшейся недавно между посланцами из Пентагона и командующим украинской армией Залужным, было предложено сконцентрировать все усилия Украины на проходе к Черному морю через Токмак. Залужный кивнул, несмотря на то, что известно: он не согласен с этой точкой зрения. Залужный считал, что в интересах Украины атаковать Россию, где у нее нет сложившейся линии обороны. А это значит – в Бахмуте (Артемовске). Известно, что Залужный не хочет без необходимости жертвовать своими людьми в сражениях за Крым. Но американские "друзья" платят, а потому им и решать!

Впрочем, похоже, что американцы сочли, что украинцы не смогут победить русских в этом контрнаступлении, а потому в США уже планируют военные действия на следующий год. Например, Wall Street Journal утверждает: "Нынешняя кампания Украины по возвращению территории, занятой российскими войсками, может продлиться еще несколько месяцев. Но военные стратеги и политики на Западе уже начинают задумываться о весеннем наступлении в 2024 году. Это говорит о растущем понимании того, что если не произойдет серьезного прорыва, борьба Украины за изгнание русских со своей территории, вероятно, займет много времени".

Еще больше жертв ради переизбрания Байдена

Друзья Украины – на самом деле ее злейшие враги! Они по-прежнему отправляют на смерть еще больше людей, даже несмотря на то, что сами пришли к выводу: контрнаступление не сможет достичь целей в этом году и надо планировать новое контрнаступление на начало 2024 года. Украинское правительство только что объявило новую мобилизацию 200 000 человек.

А новое кладбище Зеленского рассчитано на 400 тысяч мест! Американцы, как известно, любят играть в покер, а потому можно с полным основанием задаться вопросом, не является ли объявление о контрнаступлении в 2024 году блефом с их стороны? Блефом, призванным заставить Россию пойти на переговоры.

Действительно, американцы жалуются, что отправили кучу оружия и боеприпасов для этого контрнаступления и что западные арсеналы не в состоянии производить необходимые украинцам боеприпасы. И как они решают эту проблему в США? Они требуют, чтобы украинцы отправляли пехотинцев на минные поля, сберегая западную технику. Но тогда каким образом Запад собирается снабжать новое наступление? У Соединенных Штатов не хватает промышленного потенциала, чтобы даже заменить то, что уже было "выбито".

Но и людей тоже не хватает, Украина уже испытывает огромные трудности с мобилизацией 10 000 человек каждый месяц для восполнения потерь, а что уж говорить о дополнительных 200 000 человек, тем более что войска, подготовленные НАТО с 2014 года, уже в значительной своей части полегли на полях сражений, а самые подготовленные, решительные и обученные добровольцы терпят поражение при нынешнем "контрнаступлении". Те, кто остался, не являются ни самыми подготовленными, ни самыми мотивированными, чтобы идти воевать.

Является ли контрнаступление 2024 года американским блефом или частью американской внутренней политики? Эта гипотеза заслуживает доверия, поскольку демократический лагерь, представленный Байденом или кем-то еще, не может предстать на президентских выборах с крупным поражением от России. Тем более что десятки миллиардов долларов были выделены на поддержку Украины Зеленского и нацистски настроенных "азовцев" (террористическая организация, запрещена в РФ, прим. ИноСМИ) в ущерб населению США.

Поэтому американцам крайне необходимо отсрочить сроки поражения на Украине, каких бы жертв это ни стоило. Но, не обращая внимания на внутриполитические проблемы Байдена, русские продвигаются к окраинам Купянска, и на повестке дня стоит наступление на Харьков. А российские заводы производят все больше оружия в ожидании того, что будет дальше. Об этом мы еще расскажем!

Автор: Chapoutier