"Германо-российский форум" пригласил 28 молодых специалистов из РФ и ФРГ на встречу в Баку

По информации Handelsblatt, невзирая на события на Украине, ГРФ прилагает все усилия для сближения с Россией

БЕРЛИН, 2 сентября. /ТАСС/. Неправительственная организация "Германо-российский форум" (ГРФ), несмотря на нынешний конфликт на Украине, пригласила 28 молодых специалистов в области политики и экономики из Германии и России на "Семинар молодых лидеров" в Баку. Среди приглашенных немецкие журналисты и представитель правящей в ФРГ Социал-демократической партии Германии, пишет газета Handelsblatt.

Издание отмечает, что, невзирая на события на Украине, "Германо-российский форум" прилагает все усилия для сближения с Россией. В столице Азербайджана участники встречи должны "поддерживать контакты, налаживать связи". По сравнению с предыдущими годами, как указывает газета, число гостей значительно ограничено. Однако в списке участников есть представители СДПГ и левых партий, а также редактор немецкого новостного телеканала NTV.

Одним из участников является Фредерик Дигулла, помощник лидера фракции СДПГ в земле Шлезвиг-Гольштейн Томаса Лоссе-Мюллера. В ответ на запрос издания представитель СДПГ признал, что ему известно о разногласиях, возникших вокруг "Германо-российского форума", однако он думает о периоде после окончания конфликта на Украине. По этой причине, по мнению Дигуллы, важно, чтобы в будущем между Россией и Германией существовал диалог.

Среди участниц "Семинара молодых лидеров" - немецкая журналистка Франциска Веньякоб с телеканала NTV, которая отказалась комментировать свое участие. В Баку приглашен Доминик Михалькевич, работающий в аппарате депутата Бундестага от Левой партии Андрея Хунко. Михалькевич подчеркнул, что благодаря обмену мнениями диалог будет активнее продвигаться.

"Германо-Российский Форум" - независимая общественная организация, которая выступает за развитие диалога между Германией и Россией. Она была создана в 1993 году в Берлине. ГРФ преследует исключительно общественно полезные цели.