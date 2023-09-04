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Интерфакс-АВН

Глава Минобороны Польши заявил о планах сделать сухопутные войска страны к 2025 самыми сильными в Европе

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Министр обороны Польши Мариуш Блащак
Министр обороны Польши Мариуш Блащак.
Источник изображения: © AP Photo / Petr David Josek

Минск. 2 сентября. ИНТЕРФАКС - К 2025 г польские сухопутные войска станут самыми сильными в Европе, заявил министр обороны Польши Мариуш Блащак.

"Нынешний план технической модернизации охватывает практически все виды военного оснащения, что в ближайшие годы выведет наши вооруженные силы в первую лигу мира. Уверяю вас, в случае, если Prawo i Sprawiedliwosc (правящая партия Польши - "ИФ") продолжит свою миссию после осенних выборов, в течение двух лет у нас будут самые сильные сухопутные войска в Европе", - сказал глава Минобороны Польши в интервью газете Nasz Dziennik.

По его словам, особое внимание уделяется усилению бронетанковых и мотострелковых войск за счет поставок новых танков Abrams и K2, а также боевых машин пехоты Borsuk. "Параллельно происходит расширение ракетных войск и артиллерии за счет приобретения самоходных гаубиц K9 и Krab, а также реактивных систем залпового огня Chunmoo и HIMARS. Интегрированная система ПВО создается практически с нуля", - добавил министр.

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  • В новости упоминаются
Страны
Польша
Продукция
HIMARS
M1 Abrams
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