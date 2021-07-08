The National Interest (США): предоставление Польше танков M1 «Абрамс» помогло бы обеспечить защиту восточного фланга НАТО

Под предлогом «российской угрозы» США заставляет Польшу покупать свое оружие. Автор настаивает, что администрация Байдена должна поощрять действия Польши по приобретению танков M1 «Абрамс». На вооружении польской армии все еще находятся около 500 устаревших танков советского образца, которым более 30 лет. Польша уже приобрела американские зенитные ракетные комплексы «Пэтриот» и «Хаймарс».

Саммит НАТО 2021 года в Брюсселе прошел и прошел без особой шумихи и во многом отошел на второй план из-за встречи Байдена и Путина, последовавшей сразу же за ним. Однако были предприняты значительные шаги в отношении укрепления безопасности альянса. Главным из них было четкое заявление администрации Байдена о своей поддержке НАТО. Вашингтон также подтвердил важность предусмотренного Статьей V обязательства реагировать на нападение на одного члена Альянса как на нападение на всех его членов.

В принятом по итогам саммита коммюнике говорится о готовности Североатлантического союза укреплять и модернизировать структуру сил НАТО "для удовлетворения текущих и будущих потребностей сдерживания и обороны". Кроме того, участники саммита официально заявили в коммюнике, что они намерены создать гибкую, маневренную и устойчивую архитектуру сил, предполагающую "присутствие нужных сил в нужном месте в нужное время".

Но в расчете на какую особую обстановку? Хотя на саммите НАТО обсуждался целый ряд угроз безопасности союзников, на нем было ясно сказано, что основным направлением миссии НАТО по сдерживанию и обороне является Россия. В этом контексте в коммюнике отмечается значительный рост военной угрозы, которую представляет Москва для свободных и демократических стран Европы.

"Мы вновь подтверждаем нашу приверженность взвешенному, сбалансированному, скоординированному и своевременному реагированию на растущий и развивающийся арсенал ракет России с обычной боевой частью и способных нести ядерные боеголовки, масштабы и сложность которого увеличиваются и который представляет собой существенный риск для безопасности и стабильности по всему евроатлантическому региону со всех стратегических направлений, - говорится в коммюнике. - Мы будем продолжать осуществление согласованного и сбалансированного пакета политических и военных мер для достижения целей Североатлантического союза, включая усиленную объединенную ПВО и ПРО; передовой наступательный и оборонительный обычный военный потенциал".

Участники саммита 2021 года также подтвердили важность инициативы "НАТО 2030", плана союзников, направленный на то, чтобы в течение следующего десятилетия НАТО оставалась сильной в политическом, военном и технологическом отношении. Признавая, что необходимы не просто сильные слова, члены Совета поручили генеральному секретарю внести конкретные предложения по созданию более надежного потенциала для реагирования на целый ряд угроз.

В ответ на эту директиву генеральный секретарь в 2019 году поручил аналитической группе предложить конкретные действия, которые Североатлантический союз мог бы предпринять для достижения целей, определенных в документе "НАТО 2030".

Аналитическая группа призвала Альянс сосредоточить свои военные инвестиции на участках территории Альянса, находящихся под угрозой со стороны России. В частности, она пришла к выводу, что НАТО следует активизировать укрепление обороны на своем восточном фланге. В своем заключительном докладе Аналитическая группа дала рекомендации, согласно которым "НАТО следует поддерживать достаточный военный потенциал обычных и ядерных вооружений, обладать гибкостью и маневренностью для противодействия агрессии на всей территории альянса, в том числе на тех участках, где российские силы прямо или косвенно проявляют активность, особенно на восточном фланге НАТО. Неамериканским союзникам необходимо активизировать свои усилия для приведения их финансовых обязательств и военных вкладов в соответствие со стратегическими потребностями НАТО и могли обеспечить фактический баланс между обязательствами США и НАТО и развитием потенциала других союзников".

НАТО предприняла важные шаги по укреплению своих сил и средств на восточном фланге для сдерживания агрессии России. Присутствие сил НАТО в этом районе было усилено за счет развертывания многонациональных групп странах, расположенных на передовой линии. Примечательно, что истребители из разных стран НАТО осуществляют регулярное патрулирование воздушного пространства над странами Балтии.

США значительно увеличили свое военное присутствие на восточном фланге, в том числе в районах, расположенных в районах Балтийского и Черного морей. В ноябре 2020 года Варшава и Вашингтон подписали Соглашение о расширенном сотрудничестве между США и Польшей в сфере обороны, которое предусматривает размещение американских войск и военной техники на территории Польши. Сюда относится ротационное присутствие бронетанковой бригадной боевой группы (ABCT), заблаговременно складированные запасы для обеспечения дополнительной группы ABCT, ключевые средства, такие как средства дальнего огневого воздействия и БПЛА, а также передовой командный пост недавно вновь сформированного V корпуса.

Страны-члены НАТО, расположенные на линии соприкосновения с Россией - страны Балтии, Польша и Румыния - предприняли согласованные шаги по укреплению своих возможностей противостоять угрозе, возникающей в результате модернизации российских обычных вооруженных сил. Страны Балтии и Польша достигли целевого уровня НАТО по расходам на оборону в размере 2% своего ВВП или превысили этот уровень. Все они стремятся заменить свою устаревшую военную технику советских времен современными западными системами, которые к тому же обеспечивают повышенную оперативную совместимость.

Польша, являющаяся основой обороны восточного фланга НАТО, начала реализацию долгосрочной многомиллиардной программы модернизации своих вооруженных сил. Польша приобрела системы противовоздушной и противоракетной обороны - зенитные ракетные комплексы "Пэтриот" (Patriot) и высокомобильную реактивную систему залпового огня "Хаймарс" (High Mobility Artillery Rocket System/HIMARS). Совсем недавно она подписала контракт на поставку истребителей пятого поколения F-35.

Силы США и НАТО на восточном фланге являются эквивалентом резервных сил, которые командующий Дэвид Бергер (David Berger) наметил для корпуса морской пехоты США. Они будут действовать с самого начала конфликта в зонах действия российских систем ограничения/блокирования доступа (A2/AD). Они должны быть способны выдержать первый удар, замедлить продвижение российских войск и поразить важнейшие цели.

Чтобы обеспечить сдерживание, которое удержало бы Россию от военного авантюризма, Польше необходимо завершить модернизацию оставшейся части своего танкового парка, прежде чем Россия сможет добиться подавляющего преимущества в обычных вооруженных силах. На вооружении польской армии все еще находятся около 500 устаревших танков советского образца, которым более 30 лет. Администрация Байдена должна поощрять и поддерживать действия Польши по приобретению танков M1 "Абрамс" (M1 Abrams).

Это обеспечило бы ряд преимуществ. Во-первых, это существенно улучшило бы возможности Польши вести масштабные боевые действия с использованием тяжелой техники. Если говорить о войне с применением обычных вооружений, даже в XXI веке танки играют важную роль. Во-вторых, это послужило бы еще одним сигналом Москве о том, что свои слова в поддержку НАТО Вашингтон намерен подкреплять делами. В-третьих, это способствовало бы обеспечению оперативного взаимодействия между польскими и американскими войсками и улучшило бы обеспечение польских вооруженных сил.

Помощь странам, расположенным на передней линии, таким как Польша, в приобретении средств для действий в качестве резервных сил имеет важнейшее значение для реализации задач НАТО по сдерживанию. Предоставление Польше одной из модификаций танка M1 "Абрамс" и привлечение ее промышленности к участию в техническом обеспечении американских и польских танков "Абрамс" стало бы убедительным свидетельством готовности НАТО защищать свой восточный фланг.

Дэн Гуре (Dan Goure)