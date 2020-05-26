Дадут ли Минск и Москва ответ на развертывание войск США у своих границ?

США активно реализуют инфраструктурные проекты, позволяющие создать основу для развертывания постоянных военных баз вблизи границ России и Беларуси. Полным ходом идет строительство целого комплекса хранилищ для американской военной техники на территории Польши в населенном пункте Повидз. Согласно информации пресс-службы армии США в Европе, в них можно будет разместить вооружение и военную технику для бронетанковой бригады сухопутных войск США.

Точный перечень запланированных к размещению в Повидзе средств не известен, но можно предположить, что это будут около 85 танков M1A2 Abrams, 130 БМП M2/M3 Bradley и 18 гаубиц M109A6/A7 Paladin. Конечно, помимо этого в Повидзе будут складированы и другие материально-технические средства для подразделений поддержки и тылового обеспечения.

Основной контракт с немецко-польским консорциумом на выполнение строительных работ в Повидзе был подписан 14 ноября 2019 года. Он оценивается в 183 млн долларов и финансируется из бюджета НАТО. В целом, страны Альянса вложат в строительство военного хаба вооруженных сил США 260 млн долларов и, если верить заявлению генерального секретаря Йенса Столтенберга, это самая крупная инвестиция блока за последние 30 лет.

Несмотря на протесты населения Польши, под этот комплекс хранилищ американцы вырубили десятки гектаров леса в природоохранной зоне страны. Летом там планируется начать строительные работы, которые завершатся в середине 2022 года.

Комплекс заблаговременного складирования техники должен включать, среди прочего:

пять складов для транспортных средств общей площадью 60 000 кв.м с устройствами, обеспечивающими пониженную влажность;

склад боеприпасов площадью 5400 кв.м;

склад горюче-смазочных материалов;

склад запасов материально-технических средств оперативного уровня площадью 5570 кв. м;

ремонтные мастерские площадью 8600 кв.м, с двадцатью ремонтными стендами для различных транспортных средств, включая танки M1A2 Abrams. Будет установлено два крана грузоподъемностью до 30 тонн, что позволит, например, снимать башни с боевых машин;

самоходный кран;

два гаража общей площадью 1650 кв.м;

открытую стоянку для техники площадью 22 550 кв.м2;

установку для мытья транспортных средств и испытания тормозных систем площадью 1350 кв. м;

административное здание;

систему охраны (камеры наблюдения, датчики, аудио / видео аппаратура, система управления).

Следует подчеркнуть, что развертывание системы стратегических складов в Бельгии, Нидерландах, Германии и Польше с тяжелой наступательной техникой США позволит быстро перебрасывать в район потенциальных боевых действий только военнослужащих, при чем их перемещение может быть организовано и без задействования военно-транспортной авиации, например, с использованием зафрахтованных гражданских самолетов. Это значительно сократит время и стоимость развертывания группировки войск. Частично, данные мероприятия отрабатывались и на начальной стадии учения «Defender Europe – 2020».

В настоящее время система заблаговременного складирования запасов армии США в Европе уже включает, среди прочего, вооружение и военную технику, другие материально-технические средства для командования дивизии, одной бронетанковой бригады, отдельных подразделений артиллерийской бригады (РСЗО M109, M270 MLRS, M142 HIMARS), батальона противовоздушной обороны ближнего действия (ЗРК Avenger), подразделений поддержки и тылового обеспечения.

Следует отметить, что имеющиеся запасы вооружения и военной техники армии США в Европе, включая создаваемые в Польше, предназначены для развертывания в Восточной Европе бронетанковой дивизии. Однако принимая во внимание, что в Повидзе планируется иметь склад запасов материально-технических средств оперативного уровня, можно предположить, что у США и НАТО уже имеются и планы развертывания армейского корпуса у границ Беларуси и России. Учитывая численность и высокую оснащенность наступательными образцами военной техники, можно смело утверждать, что у границ Союзного государства планируется сосредоточить группировку войск, которая в кратчайшие сроки может быть готова для ведения боевых действий.

Следует напомнить, что Минск и Москва сохраняют единство в вопросах совместного обеспечения военной безопасности двух стран. Беларусь, что неоднократно подчеркивал Президент Лукашенко, всегда выполнит все взятые на себя союзнические обязательства.

Адекватным ответом на усиление военного присутствия США и НАТО у границ государств может стать как модернизация своих вооруженных сил, так и развитие оборонных инициатив в рамках Союзного государства и ОДКБ. К примеру, это могло бы быть создание общих военных баз, усиление белорусских вооруженных сил новейшими образцами российской боевой техники, в том числе ОТРК и средств ПВО. Принятие подобных решений должно произойти в ближайшее время, не оглядываясь на политические и экономические противоречия, так как для создания необходимой инфраструктуры понадобится время, которого уже может и не хватить.

Николай Астровский