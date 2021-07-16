МНО Польши приобретет 250 американских танков M1A2 SEPv3 "Абрамс"

ЦАМТО, 15 июля. Как заявил 14 июля в ходе посещения 1-й Варшавской бронетанковой бригады министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак, со следующего года начнется оснащение польской армии танками "Абрамс".

Как указал министр, "закупка танков осуществляется с целью сдерживания любого потенциального агрессора и является ответом на вызовы, с которыми сталкивается Польша".

Также участвовавший в мероприятии заместитель премьер-министра Польши Ярослав Качиньский представил некоторые детали закупки ОБТ M1A2 SEPv3. Согласно его информации, Польша приобретет 250 танков M1A2 SEPv3 "Абрамс", которых будет достаточно для формирования, как минимум, четырех танковых батальонов. Приобретенные танки поступят на вооружение созданной в 2018 году 18-й механизированной дивизии, обеспечивающей оборону восточной части Польши. Помимо 1-й Варшавской бронетанковой бригады, они войдут в состав 19-й механизированной бригады.

Стоимость заказанных танков, систем поддержки, дополнительного оборудования и услуг предварительно оценивается в 23,3 млрд. злотых (около 6 млрд. долл. по текущему курсу). Контракт на поставку ОБТ M1A2 SEPv3 также будет включать значительный комплект боеприпасов, пакеты логистики и обучения, поставку тренажеров. В дальнейшем планируется обеспечить возможности поддержки танков на военно-ремонтных предприятиях Польши. Глава Минобороны подчеркнул, что финансирование программы закупки танков будет осуществляться вне бюджета МНО Польши и не повлияет на другие программы модернизации ВС РП.

В случае продвижения работ по графику, первые поставки ОБТ начнутся в 2022 году.

Министр акцентировал внимание на том, что танки M1A2 SEPv3 "Абрамс" закупаются, поскольку разработаны в противовес самым современным российским танкам Т14 "Армата". ОБТ M1A2 SEPv3 будут оснащены системами, позволяющими взаимодействовать с РСЗО HIMARS и боевыми самолетами F-35, которые были приобретены для ВС Польши. Танки будут иметь возможность вести стрельбу программируемыми боеприпасами.

Вице-премьер также указал, что в настоящее время готовится проект мероприятий по расширению и серьезному усилению польских вооруженных сил. Уже принято постановление Совета министров о подготовке долгосрочной программы финансирования сегмента обороны Республики Польша.

Как сообщал ЦАМТО, реализация программы закупки новых танков для ВС Польши началась в 2017 году. Она носит обозначение "Вилк" (Wilk). Первоначальной целью проекта является замена состоящих на вооружении устаревших танков T-72M1 (около 400 ед.) и PT-91 "Тварды" (232 ед.). В рамках аналитическо-концептуальной фазы проекта оценивались возможности ведущих мировых производителей по поставке танков и передаче соответствующих технологий. В итоге, что можно было спрогнозировать изначально, закупка будет производиться в США.