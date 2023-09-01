Введено в строй исследовательское судно "Евгений Горигледжан" проекта 02670

30 августа 2023 года в Калининграде на АО "Прибалтийский судостроительный завод "Янтарь" (входит в состав АО "Объединенная судостроительная корпорация") состоялась торжественная церемония первого подъема Военно-Морского флага на океанографическом исследовательском судне "Евгений Горигледжан" проекта 02670, завершенном строительством (переоборудованием) для Главного управления глубоководных исследований (ГУГИ) Министерства обороны Российской Федерации.

Церемония первого подъема Военно-Морского флага на океанографическом исследовательском судне "Евгений Горигледжан" проекта 02670, завершенном строительством (переоборудованием) на АО "Прибалтийский судостроительный завод "Янтарь" (входит в состав АО "Объединенная судостроительная корпорация") для Главного управления глубоководных исследований (ГУГИ) Министерства обороны Российской Федерации. Калининград, 30.08.2023 (с) АО "Объединенная судостроительная корпорация"

Сообщается, что почётными участниками церемонии стали командующий Балтийским флотом вице-адмирал Владимир Воробьев, начальник ГУГИ вице-адмирал Владимир Гришечкин, начальник УФСБ России по Калининградской области генерал-лейтенант Павел Гуляев, заместитель генерального директора АО "ОСК" по производственной деятельности Сергей Ляшенко, Министр экономического развития, промышленности и торговли Калининградской области Вероника Лесикова, генеральный директор проектанта судна АО "ЦМКБ "Алмаз" (входит в ОСК) Константин Голубев, настоятель Кафедрального Свято-Георгиевского морского собора Балтийского флота архимандрит Софроний.

Начальник ГУГИ вице-адмирал Владимир Гришечкин поблагодарил коллектив завода за проделанную работу и отметил особый вклад в создании судна АО "ПСЗ "Янтарь" и АО "ЦМКБ "Алмаз": "Конструкторы, инженеры, рабочие, члены экипажа на деле доказали свой профессионализм и высокую квалификацию. Судно несет имя выдающегося советского и российского инженера-конструктора, главного конструктора атомных подводных лодок Евгения Алексеевича Горигледжана. Уверен, что судно с именем такого заслуженного человека будет только преумножать славу и мощь России в Мировом океане".

Со стороны bmpd напомним, что океанографическое исследовательское судно (ОИС) "Евгений Горигледжан" проекта 02670 фактически перестроено морского буксира МБ-305 проекта В-92 польской постройки 1983 года. Главной задачей перестроенного судна станет "проведение подводно-технических работ". Формальная закладка (фактически перезакладка) судна "Евгений Горигледжан" была произведена на ПСЗ "Янтарь" 19 марта 2016 года, при этом сроком сдачи тогда назывался 2017 год. Проект переоборудования разработан АО "ЦМКБ "Алмаз" (Санкт-Петербург). Водоизмещение судна после переоборудования должно составить 4 тысячи тонн, длина - 81 м, ширина - 16 м, автономность - 30 суток, экипаж - 32 человека и 25 членов экспедиции.

Реально работы на судне превратились в долгострой. В ноябре 2018 года работы по переоборудованию судна были приостановлены, а в октябре 2019 года судно было первый раз без особой огласки спущено на воду - видимо, с целью освобождения стапельных мест на ПСЗ "Янтарь". Сообщалось, что в течение всего 2019 года велись переговоры и решались вопросы с заказчиком (ГУГИ) по дальнейшему исполнению государственного контракта. Итогом этих переговоров стало подписание 31 января 2020 года дополнительного соглашения о продлении срока действия контракта, по условиям которого ОИС "Евгений Горигледжан" завод должен был передать заказчику до 31 марта 2021 года.

Работы на ОИС "Евгений Горигледжан" были возобновлены в феврале 2020 года, после чего весной 2020 года судно было снова поднято на стапель. 25 декабря 2020 года судно "Евгений Горигледжан" повторно и уже официально было спущено на воду для достройки. Заводские ходовые испытания судна были начаты только в январе 2022 года, и в итоге испытания растянулись еще более чем на полтора года, сопровождаясь многочисленными доработками. Приемный акт был подписан 28 июля 2023 года.

Вероятно, причинами затянувшегося строительства судна стали, в том числе санкционные ограничения на поставку импортных механизмов и систем для судна, что привело к необходимости проведения импортозамещения, включая разработку и изготовление отечественного комплекса обеспечения движения и маневрирования судна силами предприятий АО "Центр судоремонта "Звёздочка". Можно предположить, что стоимость перестройки старого польского буксира в итоге далеко превзошла стоимость постройки нового корабля.

Церемония первого подъема Военно-Морского флага на океанографическом исследовательском судне "Евгений Горигледжан" проекта 02670, завершенном строительством (переоборудованием) на АО "Прибалтийский судостроительный завод "Янтарь" (входит в состав АО "Объединенная судостроительная корпорация") для Главного управления глубоководных исследований (ГУГИ) Министерства обороны Российской Федерации. Калининград, 30.08.2023 (с) АО "Объединенная судостроительная корпорация"

Океанографическое исследовательское судно "Евгений Горигледжан" проекта 02670 на испытаниях. Калининград, 10.03.2023 (с) Curious / forums.airbase.ru