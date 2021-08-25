«Звёздочка» поставила комплекс движения и маневрирования на судно «Евгений Горигледжан»

Как сообщило АО "Центр судоремонта "Звёздочка" (входит в состав АО "Объединённая судостроительная корпорация"), ее головной филиал НПО "Винт" после проведения программы испытаний передал на АО "Прибалтийский судостроительный завод "Янтарь" в Калининграде комплекс обеспечения движения и маневрирования судна в составе выдвижной поворотной колонки ВПК500 и двух подруливающих устройств ПУ130Ф, предназначенный для океанографического исследовательского судна (ОИС) "Евгений Горигледжан" проекта 02670, строящегося для Главного управления глубоководных исследований (ГУГИ) Министерства обороны Российской Федерации.

Океанографическое исследовательское судно "Евгений Горигледжан" проекта 02670 у стенки ПАО "Прибалтийский судостроительный завод "Янтарь". Калининград, 2021 года (с) ПАО "Прибалтийский судостроительный завод "Янтарь"

Выдвижная поворотная колонка мощностью 500 кВт спроектирована, изготовлена и поставлена головным филиалом "Звёздочки" НПО "Винт" совместно с ещё одним филиалом предприятия - опытным заводом "Вега" по контракту с ПСЗ "Янтарь". С учётом всех технических требований проекта НПО "Винт" и ОЗ "Вега", работая в тесном контакте с проектантом заказа - ЦМКБ "Алмаз" и заказчиком ПСЗ "Янтарь", в рекордно сжатые сроки сумели справиться с поставленной задачей.

С момента заключения договора и до момента поставки испытанной ВПК, с учетом выполнения разработки "с нуля" прошло менее года, что является впечатляющим показателем для отечественного движителестроения и соответствует уровню лучших мировых компаний, которые занимаются изготовлением аналогичного оборудования.

Выдвижная поворотная колонка ВПК500 совместно с подруливающими устройствами ПУ130Ф относятся к средствам активного управления судном и могут использоваться при швартовке, маневрировании на малых скоростях хода и работать в системе динамического позиционирования.

Благодаря ряду собственных технических новаций и реализованных специалистами филиалов "Звёздочки" решений, одной из отличительных особенностей движителей для судна проекта 02670 стала сниженная виброактивность в сочетании с достойными пропульсивными характеристиками.

В настоящее время специалисты НПО "Винт" и ОЗ "Вега" готовы приступить к монтажу оборудования на океанографическом исследовательском судне "Евгений Горигледжан".

Со стороны bmpd напомним, что ОИС "Евгений Горигледжан" проекта 02670 фактически перестраивается из морского буксира МБ-305 проекта В-92 польской постройки 1983 года, главной задачей перестроенного судна станет "проведение подводно-технических работ". Формальная закладка (фактически перезакладка) судна "Евгений Горигледжан" была произведена на ПСЗ "Янтарь" 19 марта 2016 года, при этом сроком сдачи тогда назывался 2017 год. Проект переоборудования разработан АО "ЦМКБ "Алмаз" (Санкт-Петербург). Водоизмещение судна после переоборудования должно составить 4 тысячи тонн, длина - 81 м, ширина - 16 м, автономность - 30 суток, экипаж - 32 человека и 25 членов экспедиции.

В ноябре 2018 года работы по переоборудованию судна были приостановлены, а в октябре 2019 года судно было первый раз без особой огласки спущено на воду - видимо, с целью освобождения стапельных мест на ПСЗ "Янтарь". Сообщалось, что в течение всего 2019 года велись переговоры и решались вопросы с заказчиком (ГУГИ) по дальнейшему исполнению государственного контракта. Итогом этих переговоров стало подписание 31 января 2020 года дополнительного соглашения о продлении срока действия контракта, по условиям которого ОИС "Евгений Горигледжан" завод должен передать заказчику в конце марта 2021 года. Впрочем, по последним сообщениям, фактическим сроком сдачи судна уже называется ноябрь 2021 года.

Работы на ОИС "Евгений Горигледжан" были возобновлены в феврале 2020 года, после чего весной 2020 года судно было снова поднято на стапель. 25 декабря 2020 года судно "Евгений Горигледжан" повторно и уже официально было спущено на воду для достройки.

Вероятно, причинами остановки строительства стали санкционные ограничения на поставку импортных механизмов и систем для судна, что привело к необходимости проведения импортозамещения, включая разработку и изготовление отечественного комплекса обеспечения движения и маневрирования судна силами предприятий АО "Центр судоремонта "Звёздочка".