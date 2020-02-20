Возобновлено строительство исследовательского судна «Евгений Горигледжан»

Как сообщается в заводской газете "Вперед!" (№ 3 от 18 февраля 2020 года) ПАО "Прибалтийский судостроительный завод "Янтарь" (Калининград) в материале "Оживление "Горигледжана", на предприятии возобновлена активная фаза строительства океанографического исследовательского судна (ОИС) "Евгений Горигледжан" проекта 02670, строящегося для Главного управления глубоководных исследований (ГУГИ) Министерства обороны Российской Федерации.

Океанографическое исследовательское судно "Евгений Горигледжан" проекта 02670 у стенки ПАО "Прибалтийский судостроительный завод "Янтарь". Калининград, февраль 2020 года (с) "Вперед!" / ПАО "Прибалтийский судостроительный завод "Янтарь"

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В начале февраля рабочие вернулись на судно для продолжения работ. Какая работа этому предшествовала и что сейчас происходит на заказе, "В!" рассказал руководитель проекта Андрей Клюкин.

"В ноябре 2018 года официально были приостановлены работы по ремонту и переоборудованию судна, и в течение всего 2019 года велись переговоры и решались вопросы с заказчиком по дальнейшему исполнению государственного контракта. Итогом этих длительных переговоров стало то, что 31 января этого года было подписано дополнительное соглашение о продлении срока действия контракта, где прописан период, в который мы должны завершить работы по ремонту и переоборудованию судна", - сообщил Андрей Клюкин.

По условиям подписанного дополнительного соглашения, ОИС "Евгений Горигледжан" завод должен передать заказчику в конце марта следующего года.

"В данный момент мы приступили активно к работе, чтобы четко и быстро решить вопросы, влияющие на срок сдачи судна, особенно в части поставок оборудования. Помимо этого разработан проект генерального графика, который требует в сжатые сроки выполнить ряд мероприятий, включая работу цехов и контрагентских организаций", - отметил руководитель проекта.

Работы на ОИС "Евгений Горигледжан" возобновились в феврале. КП "ЭРА" продолжила электромонтажные работы, включая монтаж оборудования. "ВИЛ" вернулся к изоляции помещений надстройки. По словам Клюкина, до лета нужно успеть выполнить большой объем работ на воде, чтобы затем поднять судно на стапель для монтажа подруливающих устройств и другого оборудования его подводной части.

Со стороны bmpd напомним, что ОИС "Евгений Горигледжан" проекта 02670 фактически перестраивается из морского буксира МБ-305 проекта В-92 польской постройки 1983 года, главной задачей перестроенного судна станет "проведение подводно-технических работ". Формальная закладка (фактически перезакладка) судна "Евгений Горигледжан" была произведена на ПСЗ "Янтарь" 19 марта 2016 года, при этом сроком сдачи тогда назывался 2017 год. Проект переоборудования разработан АО "ЦМКБ "Алмаз" (Санкт-Петербург). Водоизмещение судна после переоборудования должно составить 4 тысячи тонн, длина - 81 м, ширина - 16 м, автономность - 30 суток, экипаж - 32 человека и 25 членов экспедиции.

В ноябре 2018 года работы по переоборудованию судна были приостановлены, а в октябре 2019 года судно было без особой огласки спущено на воду - видимо, с целью освобождения стапельных мест на ПСЗ "Янтарь".