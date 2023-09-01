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Военное обозрение

Турецкий фрегат Gediz получил «знаки отличия» за сбитые беспилотники Wing Loong II производства Китая

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Источник изображения: topwar.ru

Фрегат TCG Gediz ВМС Турции получил специальную маркировку, которая обозначает поражение ударных беспилотников из находящихся на борту вооружений.

Как сообщается в издании Tolga Özbek, данный корабль, пришвартовавшись в Анталье, был открыт для публике 30 августа во время празднования местного Дня Победы [приурочен к битве при Думлупынаре 1922 года]. Посетители обнаружили указанные «знаки отличия», на которых изображены ударные БПЛА Wing Loong II китайского производства, сбитые, как указывается, в Ливии.

Gediz относится к фрегатам класса Gabya (глубокая модернизация американских кораблей проекта Oliver Hazard Perry), которые долгое время выполняли патрулирование ливийского побережья, прикрывая благодаря бортовой ПВО сухопутные войска с моря. Маркировка с двумя сбитыми БПЛА нанесена на ПУ Mk13, которая ведет огонь зенитными ракетами SM-1.

Источник изображения: topwar.ru

Как отмечается, в ходе гражданской войны в Ливии сторонники генерала Халифа Хафтара приобрели Wing Loong 2 в ОАЭ, которые ранее закупали их у КНР.

Ракета ПВО средней дальности RIM-66A SM-1 американского производства поступила на вооружение ВМС США в 1967 году. Обычно при ведении огня запускаются две ЗУР, чтобы увеличить вероятность поражения цели.

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Страны
Китай
Ливия
ОАЭ
США
Турция
Продукция
Pterodactyl I
Проекты
Oliver Hazard Perry
БПЛА
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