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05.08.2019
Военное обозрение

В Ливии сбит китайский БПЛА, принадлежащий ОАЭ

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В Ливии продолжается гражданская война. Согласно поступившей информации, днем, около 14-15 часов, в районе города Мисрата, был сбит БПЛА Wing Loong китайского производства. Машина принадлежала ВС Объединенных Арабских Эмиратов.

Источник изображения: topwar.ru

Согласно неподтвержденным данным, в Ливии сегодня был сбит беспилотный аппарат Wing Loong китайского производство. Предположительно беспилотник, принадлежавший вооруженным силам Объединенных Арабских Эмиратов, использовался в интересах Ливийской Национальной Армии, лояльной военачальнику Халифе Хафтару. Сообщается, что БПЛА был уничтожен при помощи комплекса ПВО С-125, принадлежащего силам Правительства Национального Единства. На фотографиях с места событий можно заметить ракету AKD-10 – вероятно, дрон мог быть ударным.

На южных окраинах столицы Ливии Триполи беспилотники, принадлежащие Турции и Объединенным Арабским Эмиратам, выполняют миссии для двух сторон конфликта, давно переросшего в гражданскую войну.

Внизу под ними MRAP, предоставленные Правительству Национального Единства Турцией, охотятся за бронетранспортерами постройки Иордании, поставляемыми ОАЭ, которая поддерживает конкурирующее правительство восточной Ливии, лояльное фельдмаршаллу Халифе Хафтару.

Боевики и местные милиции, включая наемников из Судана и Чада, улыбаются, делая селфи на пикапах, поставляемых Саудовской Аравией. Крупнокалиберные пулеметы, установленные на них, произведены как правило в Белоруссии или в России.

- так описывает ситуацию издание Los Angeles Times.

Противостояние Халифы Хафтара, стоящего во главе Ливийской национальной армии и Правительства Национального Единства Ливии, во главе с премьер-министром Файесом Сарраджем, затягивает в водоворот событий все большее количество стран.

Спустя почти восемь лет после революции, которая была изначально спонсирована и поддержана Североатлантическим альянсом, и которая, в итоге, привела к свержению и убийству ливийского главы Муаммара Кадафи в октябре 2011 года, Ливия стала ареной для регионального и международного соперничества. Наличие у страны огромных запасов нефти превращает эту страну в шахматную доску, на которой проходит игра, в которую вовлекается все большее количество стран.

Источник изображения: topwar.ru

Триада ОАЭ, Саудовской Аравии и Египта, при поддержке Франции, поддерживают Хафтара в его борьбе против правительства Триполи и союзных ему вооруженных группировок: их опорой выступает организация "Братья-мусульмане" совместно с Турцией и Катаром.

Каждая сторона тратит деньги, посылает оружие и инструкторов, и круг стран, принимающих участие в конфликте, все ширится, несмотря на давнее эмбарго Организации Объединенных Наций на поставки оружия в эту страну, согласованное всеми вовлеченными странами.

Оружие поступает в Ливию при участии и прямой поддержке иностранных правительств.

- заявил в своей речи специальный посланник ООН в Ливии Гасан Саламе, в своем обращении к Совету Безопасности, сделанном на этой неделе.

Большая часть этой поддержки получают силы Хафтара, который декларирует себя единственной фигурой, способной обеспечить стабильность в Ливии. В рамках борьбы с терроризмом он пользуется международной помощью с 2014 года и контролирует восток Ливии.

В апреле, за 10 дней до дипломатической конференции, посвященной политическому урегулированию, силы ЛНА двинулись на Триполи в попытке взять под свой контроль власть над страной. Франция, ОАЭ и Египет отрицали, что знали об операции.

Источник изображения: topwar.ru

Хафтар пообещал захватить город в течении 48 часов, однако спустя четыре месяца наступление по-прежнему сдерживается группировками, связанных с Правительством национального единства. За последние несколько месяцев более тысячи человек были убиты и сотни тысяч стали беженцами.

Ливийцы не стесняются демонстрировать иностранное вооружение

В течение этого времени войска Хафтара часто демонстрировали оружие, полученное от своих союзников. В социальных сетях регулярно мелькали изображения бронетранспортеров, произведенных в Дубае, а также иной техники, состоящей на вооружении ОАЭ.

В свою очередь, в мае боевики, связанные с правительством Сарраджа, также хвастались бронетехникой, полученной от Турции. Несколько дней спустя силы Хафтара представили общественности новую партию бронеавтомобилей, произведенных в Иордании.

В июле правительство Сарраджа заявило, что оно обнаружило четыре ракеты Javelin производства США во время рейда на Гарьян, являющийся опорным пунктом сил ЛНА в их наступлении на Триполи. Госдепартамент США впоследствии обнаружил, что эти ракеты были проданы Франции. Французские официальные лица отрицали, что их передали ливийскому военачальнику, однако внятно объяснить появление этих ПТУР у ливийцев так и не смогли.

Тем временем обе стороны активно используют авиацию. Зарубежные союзники Хафтара помогли ему организовать эффективные ВВС. В 2016 году Эмираты создали базу "Аль-Хадим" на востоке Ливии. По данным экспертной группы из США, на ней в 2017 году размещались не только китайские беспилотники Wing Loong, аналогичные сбитому сегодня, но и самолеты Air Tractor.

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Страны
Белоруссия
Египет
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ОАЭ
Россия
Саудовская Аравия
Судан
США
Турция
Франция
Чад
Продукция
HJ-10
Javelin ПТРК
Pterodactyl I
С-125
Компании
Air Tractor
ООН
Проекты
БПЛА
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