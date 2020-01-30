Ответный удар: чем был сбит китайский ударный беспилотник в Ливии

В минувший вторник стало известно, что к востоку от Мисураты был уничтожен БПЛА Wing Loong II китайского производства.

#Libya- video purportedly showing the downing of the #UAE/#LNA Wing Loong UAV east of #Misrata by #GNA air defense.

Video is important for showing it was done with some sort of SAM and not counter-UAV measures https://t.co/7YLwYDNYOU pic.twitter.com/4CtpuutHQV — Oded Berkowitz (@Oded121351) 28 января 2020 г.

Эти беспилотники, по некоторым данным управляемые операторами из Объединенных Арабских Эмиратов, поддерживают действия сил Ливийской национальной армии фельдмаршала Халифы Хафтара.

На стороне их противников из так называемого Правительства национального единства действуют турецкие специалисты. По всей видимости, в этот раз не обошлось без них. Сообщалось о недавней переброске в эту страну зенитных ракетных комплексов MIM-23 Hawk.

Эта зенитная ракетная система американского производства была принята на вооружение еще в самом начале 60-х годов. С тех пор она прошла несколько модернизаций. Одна из улучшенных версий ракеты получила осколочно-фугасную боевую часть, снаряженную 14 тысячами готовых осколков.

В зависимости от модификации ЗУР способна поражать цели на высоте от 60 метров до 18 километров и на дальности до 35 км.

В Twitter обнародовано видео, которое, по мнению военных экспертов, доказывает, что был применен именно Hawk. Об этом свидетельствуют сильно обгоревшие и значительно поврежденные обломки беспилотника.

Можно считать, что данная атака является своеобразным ответом на установление силами Хафтара беспилотной зоны над Триполи и на уничтожение боевого дрона Bayraktar TB2 турецкого производства на прошлой неделе.

Алексей Моисеев