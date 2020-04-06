Ход фрегатом: Турция повышает ставки в Ливии

Военные корабли Анкары применили дальнобойные зенитные ракеты против авиации фельдмаршала Хафтара

В последние дни Анкара активизировала свое участие в ливийском конфликте. Поддерживать войска Правительства национального согласия, которые терпят поражение, начали военно-морские силы Турции. Их боевой корабль атаковал зенитным ракетным комплексом ударный беспилотник Ливийской национальной армии (ЛНА). Дрон находился далеко над территорией страны и поддерживал наступление сил ЛНА Халифы Хафтара. Эксперты отмечают, что раньше Турция пыталась делать вид, что напрямую не участвует в конфликте в Северной Африке. Однако ситуация на фронтах складывается таким образом, что Анкаре придется обеспечивать поддержку ПВО союзника напрямую своими кораблями, полагают они.

Фрегат против дрона

Как сообщили «Известиям» источники, знакомые с ситуацией, положение правительства Фаиза Сараджа остается критическим. Войска ЛНА уже практически отрезали столичный регион от границы с Тунисом. Чтобы не допустить военного поражения союзников, Турции пришлось пойти на прямое военное вмешательство.

В среду, 1 апреля, появилось видео пуска зенитной ракеты большим военных кораблем, находящимся в 55 км к западу от Триполи. Вскоре крупные обломки боеприпаса обнаружили в районе города Аль-Аджайлат. На них отчетливо видна маркировка RIM-66E-5, выдающая Standard missile-1. Этим ЗРК большой дальности оснащены турецкие фрегаты класса Oliver Perry, которые патрулируют сейчас неподалеку от зоны боевых действий.

Обломок ракеты RIM-66E-5. Источник: twitter.com/@LNA2019M[/media-desc

Анкара не сделала никаких официальных заявлений о применении оружия своими флотом. Вместо этого командующий армией правительства Сараджа заявил, что им собственными силами удалось сбить большой разведывательно-ударный беспилотник Wing Loong фельдмаршала Хафтара в районе, неподалеку от которого нашли части снаряда. По всей видимости, именно дрон был целью ракеты.

Несмотря на боевые действия и регулярные обстрелы аэропортов, гражданский авиатрафик в Ливии и поблизости от нее над Средиземноморьем сохраняется.

Безусловно, действия фрегата с такими мощными ЗРК в зоне полетов пассажирских лайнеров несут опасность, сообщил «Известиям» бывший начальник зенитных ракетных войск ВВС России Александр Горьков.

— Средства ПВО корабля должны быть включены в систему разведки и оповещения, — отметил он. — Если этого не сделано, то вероятность ошибки велика. Радар системы ПВО увидит авиалайнер, но установить, что за самолет находится в воздухе, он не сможет.

В отличие от гражданских радаров турецкий корабль не может напрямую считывать данные ответчика-транспондера на гражданских самолетах и не владеет информацией о рейсах, которая есть у авиадиспетчеров, пояснил эксперт.

В 1988 году американский крейсер Vincennes сбил над Персидским заливом иранский пассажирский лайнер Airbus 300, приняв его за атакующий военный самолет. В инциденте была использована ракета того же семейства RIM-66, что применил турецкий фрегат 1 апреля.

В последние десятилетия случаи, когда военные корабли применяют свои ЗРК против реального противника, редки.

В прошлом году ВМС США заявили о сбитом в Ормузском заливе небольшом иранском беспилотнике, который приблизился к их кораблю. Но он был поражен не ракетами, а средствами радиоэлектронной борьбы.

Фельдмаршал в наступлении

Раньше Турция пыталась делать вид, что напрямую не участвует в конфликте в Северной Африке. Даже ударные беспилотники, которые там воюют, формально проданы Правительству национального согласия (ПНС). На них нанесены ливийские опознавательные знаки, рассказал «Известиям» военный эксперт Владислав Шурыгин.

— Сейчас к западу от Триполи силы ПНС прижаты к побережью и защититься от самолетов и дронов Хафтара им нечем, — пояснил эксперт. — Турция перебросила в столицу батареи ЗРК Hawk, но они были повреждены обстрелами, да и дальности комплексам не хватает для прикрытия района боев. Поэтому Анкаре придется обеспечивать поддержку ПВО союзника напрямую своими кораблями. Вряд ли ракета, выпущенная 1 апреля, будет последней.

После того как рухнул режим временного перемирия, бои в Ливии развернулись на трех основных направлениях. В столице войска, лояльные Хафтару, медленно продвигаются в районе Абу Салим. К востоку от Триполи их части продолжают наступать в направлении города Мисурата. Падение второго по величине населенного пункта из остающихся в руках ПНС может стать решающим моментом в этой гражданской войне.

К западу от столицы, между Триполи и границей с Тунисом, идут бои за побережье. Войска ЛНА пытаются полностью заблокировать сухопутные маршруты в соседнее государство, откуда ПНС получает контрабандное вооружение. Это также крайне осложняет положение Сараджа.

Сражение за воздух

Протурецкое правительство в Триполи продолжает полагаться на ударные беспилотники, чтобы сдерживать наступление ЛНА. Несмотря на успехи, Хафтару не удается полностью заблокировать дроны. За последние трое суток было заявлено об уничтожении пяти БЛА, однако предъявлены фотографии только Bayraktar турецкого производства.

Ранее сообщалось, что силы ЛНА используют для борьбы с беспилотниками ЗРК «Панцирь», которые им поставили ОАЭ.

Часть дронов переброшена из Триполи на аэродром под Мисуратой. Это позволяет сдерживать наступление ЛНА на этот город и успешно атаковать колонны техники Хафтара, перемещающиеся по пустынным дорогам.

БЛА Bayraktar. Источник: Global Look Press /Petro Poroshenko

У фельдмаршала остается на вооружении несколько устаревших самолетов, которые используют для бомбоштурмовых атак. Среди них — ударные Су-22, а также истребители МиГ-23 и МиГ-21. Во время отражения нападения сил ПНС на авиабазу Аль-Ватия 25 марта были задействованы также учебно-боевые L-39. Пилотируемые самолеты дополняют несколько комплексов тяжелых ударных дронов китайского производства Wing Loong. Их войскам Хафтара предоставили ОАЭ.

Эти самолеты и БЛА наносят регулярные удары по Мисурате и местному аэродрому, чтобы затруднить действия дронов или уничтожить их. Во вторник, 31 марта, представители ЛНА заявили, что им удалось уничтожить несколько турецких офицеров и специалистов. Анкара эту информацию не прокомментировала.

Именно превосходство сил Хафтара в воздухе в последние месяцы называют основной причиной его военных успехов.

Антон Лавров