«Оборонка делает выводы из боев на Украине»: представлена РСЗО «Торнадо-Г» на базе броневика «Спартак»

Источник изображения: topwar.ru

Российская промышленность разработала новую модификацию РСЗО «Торнадо-Г» (являющейся модернизацией БМ-21 «Град») с использованием в качестве шасси нового бронеавтомобиля «Спартак» в удлиненной версии 6х6.

«Спартак» массой 14,5 тонн - это дальнейшее развитие броневика под обозначением «ВПК-Урал» и имеет тот же индекс АМН-590951. В свою очередь «ВПК-Урал», впервые представленный в 2019 году, был разработан на основе грузового «Урала» (взяли двухосное шасси, трансмиссию и двигатель) и поставлялся в ВС РФ, судя по всему небольшими партиями (так, в январе 2022 года было передано 20 машин в горную бригаду ЦВО); несмотря на ограниченные поставки, он успел поучаствовать в боях в ВСУ. По итогам эксплуатации в зоне СВО как раз и была создана его усовершенствованная версия «Спартак», впервые продемонстрированная в марте 2023 года.

Источник изображения: topwar.ru

«Спартак»

Теперь «Спартак» служит платформой для РСЗО:

Ранее экипаж «Торнадо-Г» не имел бронированной защиты. Это означает, что российская оборонка делает выводы из боев на Украине и приступает к бронированию кабин в артиллерийских системах

- говорится в издании Defence24.

«Торнадо-Г» в базовом исполнении использует шасси Урал-4320 вместо Урал-375Д, характерного для «Града».