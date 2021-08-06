«Град» станет высокоточным

Реактивные системы залпового огня уже 60 лет на передовых позициях в мире

Более 60 лет погоду на мировом рынке реактивных систем залпового огня делает российский 9К51 «Град». Несмотря на появление множества новых типов, разработка Александра Ганичева сохраняет актуальность и сегодня, особенно с недавним принятием на вооружение Сухопутных войск модернизированного варианта 9К51М «Торнадо-Г». Это сравнительно недорогой вариант доработки исходной системы: боевая машина (при переделке в 2Б17) получает усовершенствованные блоки управления огнем со спутниковой навигацией и компьютером типа «Багет» для расчета баллистических поправок, реактивные снаряды увеличенной дальности стрельбы и унифицированный комплект стеллажей для транспортировки боеприпасов.

РСЗО семейства «Град» и «Торнадо-Г» принимали участие в сотнях вооруженных конфликтов, включая последние на Восточной Украине и Арабском Востоке. Помимо 8 тыс. боевых машин, выпущенных отечественной промышленностью, большое число как лицензионных, так и пиратских копий изготовили за рубежом. «Град» поступил на вооружение более 60 стран мира, многие используют его и поныне. Реактивных снаряды к ним выпущены общим тиражом в несколько миллионов экземпляров.

Основными причинами столь высокой популярности стала большая огневая мощь «Града» в сочетании с простотой и удачно выбранными основными параметрами боевой машины на платформе серийного армейского автомобиля повышенной проходимости типа «Урал-375Д» (есть варианты на шасси ЗиЛ-131, ГАЗ-66, КамАЗ-4320/5350 и др.). В результате БМ-21 предельной массой около 14 т достаточно быстро (в зависимости от варианта максимальная скорость составляет от 75 до 90 км/ч) перемещается по дорогам общего пользования с искусственным покрытием, а при необходимости – и грунтовым. Легко маскируется под обычный грузовик, чем обеспечивается высокая выживаемость в условиях вооруженного конфликта даже с высокотехнологичным противником. Аналогичная ситуация – с транспортно-заряжающей машиной и управления батареей.

«Град» и «Торнадо-Г» уступают по могуществу созданным позднее более тяжелым системам, однако последние, как правило, выполняются на базе крупнотоннажного шасси большой массы и габаритов. Это делает их громоздкими, снижая транспортные возможности с одновременным увеличением распознаваемости вражескими средствами технической и агентурной разведки.

Предшественники «Града» – РСЗО семейства «катюш», появившиеся за 20 лет до него. Авиационный вариант впервые применялся против японцев в ходе сражения на реке Халхин-Гол. Вскоре создали и многозарядные армейские «катюши» в калибре 82 и 132 мм. Они превосходили ствольные артиллерийские установки по темпу стрельбы, уступая в рассеивании. Последнее с лихвой компенсировалось за счет повышенного расхода боеприпасов, благо что РС-82 и РС-132 в массовом производстве оказались дешевы. Как показал опыт Второй мировой войны, советские разработки обладали рядом преимуществ над РСЗО других стран. Данный факт нашел отражение в том, что немцы были вынуждены запустить в производство Panzerblitz I и другие системы, представляющие аналог РС-82 с увеличением калибра до 88 мм.

В 1956 году объявили конкурс на лучший проект массовой РСЗО, в котором, среди прочих структур, принял участие и коллектив НИИ-147 под руководством Ганичева. Выйти победителем помог накопленный Александром Никитовичем опыт работы со стальными гильзами артиллерийских снарядов на замену ранее использовавшимся латунным, за что в составе группы специалистов получил Государственную премию СССР. Технологии изготовления цельнотянутых гильз из специальных сортов стали оказались востребованным при разработке перспективного ракетного снаряда калибра 122 мм. Вместо резки и сварки стального листа стала широко применяться раскатка и вытяжка.

Совместно со свердловским КБ «Старт» на шасси стандартного армейского грузовика тульские оружейники создали боевую машину с 40-ствольным пакетом трубчатых направляющих вместо рельсовых на «катюшах». Усилия разработчиков в 1961 году были отмечены Сталинской премией, а в 1966 году Ганичева наградили орденом Ленина. Вместе с тульскими оружейниками вклад в создание системы внесли специалисты из различных организаций Москвы, Свердловска, Брянска, Новосибирска и других городов большой страны.

БМ-21 «Град» приняли на вооружение в 1963 году. Сборка боевых машин началась на заводе им. Калинина в Свердловске (Екатеринбург), однако располагаемые мощности не соответствовали растущим потребностям Сухопутных войск, и тему передали Пермскому машиностроительному заводу (ныне ОАО «Мотовилихинские заводы»). В 1966 году приказом министра оборонной промышленности при этом предприятии образовали Специальное конструкторское бюро (СКБ), его начальником стал Юрий Калачников, внесший свой весомый вклад в совершенствование серийного облика системы.

Впервые в боевой обстановке «Град» применили в ходе приграничного конфликта 1969 года на острове Даманском. Отмечались многочисленные случаи, когда вовремя и точно выполненный залп реактивными снарядами оказывал решающее влияние на ход сражений. Так, в ходе контрбатарейной борьбы осенью 1973 года арабский расчет уничтожил батарею дальнобойных израильских самоходок M107, а через пару лет кубинский расстрелял усиленный бронемашинами отряд мотопехоты противника численностью 2500 бойцов, выполнявшийся через реку у Кифангондо.

Случаи успешного боевого применения «Града» получили широкую огласку и подстегнули мировой спрос на отечественные РСЗО. Поступления в твердой валюте помогли российской промышленности пережить трудные годы, а тульским инженерам – продолжить работу над совершенствованием ранее созданных систем. Эти работы выполнялись под руководством Николая Макаровца – генерального директора НПО «Сплав» (бывший НИИ-147) с 1985 по 2015 годы.

Осенью 1998 года на войсковом полигоне под Оренбургом впервые была показана модернизированная боевая машина – на старом шасси, но с новыми блоками. После проведения огневых испытаний и анализа их результатов появился вариант серийного облика. Сегодня существующие боевые и командно-штабные машины проходят модернизацию с внедрением современных автоматизированных систем управления огнем и точного позиционирования благодаря средствам спутниковой навигации. По требованию иностранных покупателей повышенное внимание удаляется теме сокращения экипажей. Процессы перезарядки механизируются, все шире используется автоматика средств самозаряжания. Обновленный комплект радиоэлектроники и связи дает боевым машинам возможность выполнять автономные задания, тогда как ранее предпочтение отдавалось действиям в составе батареи.

Большой прогресс наблюдается в конструкции реактивных снарядов. Отличительной чертой ракетного оружия нового поколения является малогабаритный двигатель на высокоэнергетическом топливе. По сравнению с системами предыдущих генераций энергоотдача от единицы массы топлива удвоилась, а двигатель стал гораздо легче и компактнее. Если снаряды М-21ОФ/9М22У и другие для «Градов» раннего выпуска начиняли так называемым баллиститом (вид пороха), то таковые для «Торнадо-Г» (9М521/9М522) используют смесевое ракетное твердое топливо. СРТТ характеризуется как многокомпонентная взрывчатая система, состоящая из окислителя, связующего-горючего и специальных добавок. Она получается путем механического смешения компонентов с последующим превращением в моноблок, способный к закономерному горению. Твердотопливный заряд при выгорании выделяет гораздо больше энергии, чем баллистит.

Создание новых марок сталей и технологий проката сделало возможным изготавливать корпуса с очень тонкими стенками, что позволяет при сохранении массы залить в стакан снаряда больше СРТТ. В результате максимальная дальность стрельбы увеличилась с 20,8 км у «Града» до 40 км у «Торнадо-Г». Эта работа была выполнена НПО «Сплав» за счет собственных средств. Вместе с тульскими оружейниками большой вклад в совершенствование системы внесли новосибирцы, занимающиеся исследованиями в области порохового и смесевого ракетного топлива. Первым заказчиком новых снарядов стал Военно-морской флот. Он тоже использует установки на основе «Града» для стрельбы по морским и береговым целям, например А-215 «Град-М», БМ-21ПД и др. Преимущество в дальности стрельбы обеспечивает морякам поражение огневых точек противника в ходе проведения десантных и других операций. Когда подобные РС предложили на экспорт, потенциальные заказчики поначалу не поверили рекламным данным. Организованные Рособоронэкспортом показательные стрельбы привлекли внимание 20 стран, направивших своих представителей на полигон. Итогом стал отказ ряда иностранных покупателей от поставок 122-мм снарядов нероссийского производства в пользу отечественных.

Российская армия активно переоснащается с реактивных систем залпового огня предыдущих поколений «Град» и «Смерч» на современные семейства «Торнадо». Вкупе с более высокой точностью наведения благодаря позиционированию боевой машины по сигналам спутниковой системы ГЛОНАСС, а также применению беспилотных летательных аппаратов в качестве разведчиков, общая эффективность системы возросла более чем в четыре раза. Дальнейший рост эффективности и функциональности РСЗО можно обеспечить за счет расширения арсенала средств поражения.

Следующим логическим шагом в развитии РСЗО семейства «Торнадо» станет создание высокоточных управляемых ракет (УР) для запуска с имеющихся в армии боевых машин. При этом УР не заменят, а дополнят арсенал неуправляемых реактивных снарядов (РС), которые продолжают оставаться и еще долго будут преобладающими в арсенале данного вида оружия.

Применительно к «Граду» речь идет не о разработке полностью новой ракеты, а использовании серийных двигательных отсеков РС в качестве средств доставки альтернативной полезной нагрузки. Отсек управления 122-мм реактивного снаряда «ОУ-122» демонстрировался на Международных военно-технических форумах «Армия» и аэрокосмическом салонах МАКС. Его можно было видеть на экспозиции АО «КРЭТ» в виде полномасштабного макета. ОУ-122 наворачивается на точку крепления штатного взрывателя РС непосредственно перед боевым применением. При этом время подготовки занимает не более 10 минут. В результате общая длина снаряда увеличивается на несколько десятков сантиметров, масса – на 12 кг.

Как известно, большинство актуальных типов неуправляемых ракет удерживаются на траектории благодаря вращению вокруг своей оси, что заметно повышает устойчивость в полете, хотя и требует дополнительного расхода топлива. Чтобы осевое вращение не вызывало сбои в работе аппаратуры, ОУ-122 установили на подшипник. Тем самым обеспечивается его свободное вращение так, что в земной системе координат угловое положение блока остается неподвижным.

ОУ-122 предназначен для повышения точности стрельбы штатными боеприпасами «Торнадо-Г». Для ввода координат цели применяется аппаратура подготовки и передачи полетного задания. Система наведения ОУ-122 позволяет автоматически определять местоположение и вычислять оптимальную траекторию полета реактивных снарядов. Основу составляет инерционная система навигации с коррекцией точности по сигналам глобальной спутниковой системы ГЛОНАСС. Специалисты КРЭТ уточнили, что ОУ-122 использует так называемую бесплатформенную инерционную навигационную систему (БИНС). Этим обеспечивается заявляемая точность – 10 м вне зависимости от дальности стрельбы.

Появление в арсенале «Торнадо-Г» управляемых боеприпасов представляет очередной шаг в развитии базовой системы «Град» образца 1963 года.

Словом, за почти 60 лет непрерывного развития отечественные системы залпового огня калибра 122 мм остаются на передовых позициях в мире, обеспечивая потребности Вооруженных сил России и принося промышленности доходы по линии военно-технического сотрудничества с зарубежными странами.

Владимир Карнозов

Владимир Александрович Карнозов – военный аналитик.