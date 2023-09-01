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ТАСС

Венгрия требует от ЕС и Украины отчет о расходовании €50-70 млрд, выделенных Киеву

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Глава МИД Венгрии Петер Сийярто
Глава МИД Венгрии Петер Сийярто.
Источник изображения: © РИА Новости / Илья Питалев

По словам главы МИД страны Петера Сийярто, до тех пор, пока Будапешт не получит такую информацию, он не будет обсуждать в ЕС вопросы дополнительного финансирования военной помощи Украине

БУДАПЕШТ, 31 августа. /ТАСС/. Правительство Венгрии потребовало от руководства Евросоюза и украинских властей подробный отчет о том, на что именно были потрачены €50-70 млрд, выделенные ранее Украине. Как заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто, до тех пор, пока Будапешт не получит такую информацию, он не будет обсуждать в ЕС вопросы дополнительного финансирования военной помощи Украине.

Отправляясь на встречу с коллегами из стран Евросоюза в Толедо, глава МИД также заявил, что Венгрия отказывается говорить о выделении новых средств Украине, поскольку та до сих пор не исключила крупнейший венгерский банк OTP из своего списка "международных спонсоров войны".

Сийярто отметил, что руководитель дипломатии ЕС Жозеп Боррель хотел бы обсудить в Толедо наедине или, возможно, вместе с украинским министром иностранных дел Дмитрием Кулебой "вклад Венгрии в предоставление десятков миллиардов евро Украине". Однако Венгрия не намерена менять свою позицию.

"Конечно, я не поддамся давлению. Пока мы не получим подробный, ясный отчет о том, на что потрачены примерно 50-70 млрд евро, которые были направлены на Украину, и пока банк OTP не будет исключен из списка так называемых международных спонсоров войны, не может быть и речи о принятии решения о дополнительных средствах на финансирование вооружений или чего-либо связанного с Украиной", - заявил глава венгерского МИД в видеообращении на своей странице в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

Он выразил сожаление в связи с тем, что на встрече в Толедо, как ожидается, другие министры будут говорить о новых поставках вооружений на Украину, а не о мирных переговорах. "Голос мира должен быть усилен, потому что ясно, что с каждым днем и с каждой поставкой оружия угроза эскалации [военных действий] становится все более серьезной", - предупредил Сийярто. "Каждый день войны и каждая единица вооружений, поставляемых на Украину, убивают все больше людей, и это то, что мы хотим предотвратить", - добавил глава венгерского МИД. 

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Страны
Венгрия
Россия
Украина
Проекты
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